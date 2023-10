Vor Duell mit Bayern: Galatasaray bangt um Icardi

IMAGO/Seskimphoto

Hat vor dem Duell mit Bayern mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen: Mauro Icardi.

Galatasaray Istanbul bangt vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München am Dienstag (18.45 Uhr/Amazon Prime Video) um den Einsatz seines Torjägers Mauro Icardi.

Der Argentinier, der in dieser Saison bereits zehn Tore in neun Ligaspielen erzielte, klagt über eine Knöchelverletzung im rechten Fuß. Icardi hatte beim 2:1 im Derby gegen Besiktas, das er mit zwei Treffern selbst entschied, einen Schlag auf den Knöchel bekommen und dabei offenbar eine Sehnenverletzung erlitten. Icardi war 2022 von Paris Saint-Germain an den Bosporus gewechselt und gehört bei Galatasaray zu den absoluten Leistungsträgern.