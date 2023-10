"Wieso nicht?": Kanes Traumtor verzückt den FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Harry Kane überzeugt in Diensten des FC Bayern

Harry Kane präsentiert sich beim FC Bayern weiterhin in Torlaune. Im Bundesliga-Duell gegen den SV Darmstadt 98 erzielte der englische Nationalmannschaftskapitän einen Dreierpack. Das Highlight war dabei zweifelsohne der Treffer aus der eigenen Hälfte.

"Ich habe den Ball mitgenommen und habe im Augenwinkel gesehen, dass der Torwart in einer schlechten Position stand", erklärte Kane seinen Geniestreich nach dem Abpfiff gegenüber "Sky".

Der 30-Jährige hatte sich in der 69. Minute beim Stand von 4:0 für den FC Bayern ein Herz gefasst und das runde Leder aus über 50 Meter über Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen hinweg ins Tor gesetzt.

"Wir haben zu dem Zeitpunkt hoch geführt, deswegen dachte ich: Wieso nicht? Ich habe es schon ein paarmal probiert, aber sonst gab es immer nur Abstöße", sagte Kane zu seinem Traumtor.

Der Rekord-Neuzugang glänzte beim deutlichen 8:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger mit einem Dreierpack.

Harry Kane mit Fabel-Quote beim FC Bayern

"Es ist gut, dass er dreimal getroffen hat", kommentierte Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel die Leistung von Kane.

Es sei "das Wichtigste für jeden Torjäger, um in den Klub und in die Mannschaft reinzuwachsen und in der Stadt anzukommen". "Da hilft nichts mehr als Tore. Seine ganzen Familie, Freunde und Kinder waren da - das merkt man ihm auch jedes Mal an. Es waren tolle Tore dabei in der zweiten Halbzeit. Das von Harry aus über 50 Metern sticht heraus", sagte der 50-Jährige.

Kane war im Sommer nach einem wochenlangen Verhandlungsmarathon von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Die Münchner überwiesen im Gegenzug rund 100 Millionen Euro nach London.

Der Mittelstürmer zahlt das Vertrauen bislang voll zurück. So hat Kane in seinen ersten 13 Pflichtspielen für den FC Bayern bereits 14 Tore erzielt - eine beachtliche Ausbeute.