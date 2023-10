Ex-Profi des VfB Stuttgart vor Wechsel zum BVB?

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

BVB-Gastspieler Antonis Aidonis (r.) absolvierte zwei Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart

Borussia Dortmunds U23 plagen große Verletzungssorgen, vor allem im Defensivbereich. Ein ehemaliges Top-Talent des VfB Stuttgart präsentiert sich derzeit beim BVB und könnte Abhilfe schaffen.

Die Rede ist von Antonis Aidonis, der bei der TSG 1899 Hoffenheim sowie in der Stuttgarter Jugend ausgebildet wurde und sogar zwei Bundesligaspiele für den VfB absolvierte.

In den zurückliegenden Tagen nahm der 22-Jährige als Gastspieler am Training der Drittliga-Mannschaft des BVB teil. In den kommenden Wochen, berichten die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten", werde eine Entscheidung über seine Verpflichtung fallen. Trainer Jan Zimmermann habe einen positiven Eindruck von Aidonis gewonnen.

Möglich wäre eine Anstellung beim BVB noch vor Beginn der nächsten Transferperiode im Januar, weil Aidonis derzeit vereinslos ist. Im Sommer war er ablösefrei vom VfB Stuttgart zu Aris Saloniki in Griechenland gewechselt. Sein Vertrag dort war Ende September aber schon wieder aufgelöst worden.

Profi-Erfahrung sammelte Aidonis zuvor auch bei Dynamo Dresden. Als Leihspieler bestritt er 2021/2022 für den damaligen Zweitligisten zwölf Pflichtspiele.

Aidonis, der auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, würde Zimmermanns Optionen in der Abwehrzentrale deutlich vergrößern.

BVB mit Engpass im Abwehrzentrum

Aktuell stehen dem BVB-Coach mit Hendry Blank sowie Antonios Papadopoulos und Mario Suver nur drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Papadopolus und Suver sind zudem beide bereits über 23 Jahre alt und gelten als Wechsel-Kandidaten im Winter.

Bjarne Pudel und Felix Irore fallen nach schweren Verletzungen und damit verbundenen operativen Eingriffen noch bis ins neue Jahr hinein aus.

In der 3. Liga ist die Zweitvertretung des BVB ordentlich aus den Startlöchern gekommen. 19 Punkte stehen nach 13 Spieltagen zu Buche. Am Samstag gab es eine 1:2-Niederlage gegen Absteiger SV Sandhausen.