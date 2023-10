BVB an Chelsea-Star dran? Weitere Details enthüllt

IMAGO/Isabel Infantes

Trevoh Chalobah (li.) wird beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Um Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ranken sich derzeit zahlreiche Transfergerüchte. Auch in der Fußball-Bundesliga wird der Verteidiger gehandelt, neben dem FC Bayern auch bei Borussia Dortmund. Ein Medienbericht bringt nun Details zum BVB-Interesse ans Licht.

Weil Borussia Dortmund im Sommer auf der Innenverteidiger-Position auf einen weiteren Transfer verzichtete und daher im Fall einer Verletzungswelle schnell in Not geraten könnte, möchte der BVB nach "Bild"-Informationen im Winter nachlegen. Eine vierte hochkarätige Alternative neben Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle soll demnach her.

Mit Trevoh Chalobah vom FC Chelsea könnte möglicherweise ein weiterer Startelf-Kandidat den Weg nach Dortmund finden. Der 24-jährige Engländer wurde bereits vor einigen Wochen mit dem BVB in Verbindung gebracht

Unter anderem berichtet das Portal "90min" darüber, dass der Vizemeister den Innenverteidiger genau beobachte, der in der Chelsea-Jugend ausgebildet wurde und bereits 63 Pflichtspiele für die Profis (vier Tore, eine Vorlage) absolvierte.

In der laufenden Saison ist Chalobah allerdings aufs Abstellgleis geraten, kam auch wegen anhaltender Oberschenkelprobleme noch zu keinem Einsatz.

Setzt der BVB auf Trevoh Chalobahs Flexibilität?

Die Dortmunder wittern nun ihre Chance und wollen den 1,92 Meter großen Abwehrspieler dem "Bild"-Bericht nach im Winter ausleihen. Genauer: Der BVB soll eine Leihe samt Kaufoption anstreben. Dieses Szenario wäre den Verantwortlichen der Borussia "am liebsten", heißt es.

Kein Wunder: Chalobah, der bei Chelsea meist als Innen- oder Rechtsverteidiger zum Einsatz kam, ist sehr flexibel, kann neben den genannten Positionen auch im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Wie viel der BVB für Chalobah im Falle eines festen Transfers auf den Tisch legen müsste, ist nicht ganz klar. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Angeblich will Chelsea 30 Millionen Euro mit dem Eigengewächs einnehmen, dessen Marktwert jedoch lediglich auf 18 Millionen Euro geschätzt wird. Kein Wunder also, dass der BVB bei dieser Summe vorerst an eine Leihe denkt.

Neben den Dortmundern wurde zuletzt auch der FC Bayern als heißer Interessent für Chalobah gehandelt. Trainer Thomas Tuchel kennt den Verteidiger bestens aus seiner Zeit bei Chelsea.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß es unlängst jedoch, dass die Münchner Klub-Bosse einem Transfer schon einen Riegel vorgeschoben hätten.