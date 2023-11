Doppelter Personal-Rückschlag für FC Bayern?

IMAGO/Christian Schroedter

Der FC Bayern tritt im DFB-Pokal wohl ohne Leon Goretzka an

Der FC Bayern tritt im Rahmen der zweiten Runde im DFB-Pokal am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken an. Cheftrainer Thomas Tuchel muss angeblich auf zwei Kandidaten für die Startelf verzichten.

Laut "Bild" ist Leon Goretzka im Duell zwischen dem FC Bayern und 1. FC Saarbrücken (20:45 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) "offenbar nicht dabei". Der Mittelfeldmann laboriert momentan an einem Handbruch, verpasste deshalb bereits die Begegnungen gegen Galatasaray (3:1) und den SV Darmstadt 98 (8:0).

"Bei Leon Goretzka sieht es ganz gut aus, das könnte für den Kader reichen", hatte Tuchel noch auf der Pressekonferenz am Dienstag erklärt. Doch womöglich kommt das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken für Goretzka noch zu früh.

Noussair Mazraoui muss beim FC Bayern wohl ebenfalls passen. Tuchel erklärte, dass der Rechtsverteidiger "kränkelt". "Bild" zufolge wird Konrad Laimer im DFB-Pokal voraussichtlich auf der rechten Abwehrseite agieren.

Nach Informationen der Boulevardzeitung steht Sven Ulreich ebenfalls nicht im Spieltagskader des FC Bayern. Daniel Peretz soll dafür als Backup für Platzhirsch Manuel Neuer fungieren.

FC Bayern haushoher Favorit im DFB-Pokal

Die Partie zwischen dem Rekord-Pokalsieger und Drittligisten stand lange Zeit auf der Kippe.

Starke Regenfälle hatten am vergangenen Sonntag zum Abbruch des Drittliga-Duells zwischen dem 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit geführt. Nun soll der Rasen im Ludwigsparkstadion wieder bespielbar sein.

Der FC Bayern gastiert als haushoher Favorit im Saarland. Die Münchner wollen erstmals seit der Saison 2019/20 wieder den DFB-Pokal gewinnen. In den vergangenen drei Jahren war hingegen schon zweimal in Runde zwei Endstation. In der letzten Spielzeit war im Viertelfinale Schluss. Der deutsche Branchenprimus sollte also gewarnt sein.