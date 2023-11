Streitfrage Nahost: Geheimtreffen mit Mazraoui enthüllt

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Noussair Mazraoui ist beim FC Bayern in die Kritik geraten

Durch seine Aktivitäten in den sozialen Medien nach den terroristischen Angriffen der Hamas gegen Israel geriet Noussair Mazraoui in den letzten Wochen schwer in die Kritik. Jetzt hat der Defensivspieler des FC Bayern offensichtlich seinen Willen unter Beweis gestellt, die Wogen auf beiden Seiten zu glätten.

Wie es in einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hieß, soll sich Mazraoui jüngst mit Vertretern der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern getroffen haben.

Die "FAZ" bezog sich dabei auf direkte Quellen des FC Bayern, der von einem sehr vertraulichen und offenen Gespräch berichtete.

Das besagte Treffen soll bereits am Donnerstag der Vorwoche stattgefunden haben. Ort der Zusammenkunft zwischen dem 25-Jährigen und den jüdischen Vertretern waren demnach die Räumlichkeiten der Kultusgemeinde in München.

Wie es in dem Medienbericht weiter hieß, soll vom FC Bayern auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen anwesend gewesen sein. Worum es in dem Gespräch im Detail ging, soll geheim bleiben.

FC Bayern verzichtete auf Sanktionen gegen Mazraoui

"Da über die Inhalte allseits Vertraulichkeit vereinbart wurde, bitten wir um Verständnis, dass wir zu weiteren Details keine Angaben machen können. Die Einschätzung des FC Bayern, dass es gut war, das Gespräch zu führen, teilen wir indes ausdrücklich", wurde Charlotte Knobloch, Präsidentin der Kultusgemeinde, in der "FAZ" zitiert.

Der marokkanische Nationalspieler Mazraoui hatte nach den brutalen Angriffen der Hamas auf den Staat Israel in den sozialen Netzwerken einen Beitrag geteilt, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wurde. Der FC Bayern hatte bis zuletzt davon abgesehen, Mazraoui zu sanktionieren.

Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seitdem bombardiert Israels Armee Ziele der Hamas in Gaza. Inzwischen rücken dort auch israelische Bodentruppen gegen die Islamistenorganisation vor.