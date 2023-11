Lautes Pfeifkonzert für DFB-Star in Berlin

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Ilkay Gündogan (r.) ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan ist beim Länderspiel gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion äußerst unfreundlich empfangen worden. Die zahlreichen türkischen Fans buhten den DFB-Star lautstark aus.

Die Pfiffe und Buhrufe gegen Ilkay Gündogan waren am Samstagabend bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung zum Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei unüberhörbar. Auch RTL-Experte Lothar Matthäus ist das Pfeifkonzert natürlich nicht entgangen. "Aber da steht er drüber", so der Rekordnationalspieler überzeugt.

Für den 33-Jährigen ist es das erste Spiel seiner DFB-Karriere gegen das Heimatland seiner Eltern.

Türkische Fans hatten sich für die Partie in Berlin zahlreiche Karten ergattert und im ausverkauften Olympiastadion klar die Oberhand. Deutlich auch das laute Pfeifkonzert, das den deutschen Spielern in der Anfangsphase bei jedem Ballkontakt galt. Ähnlich war schon die Stimmung in der Münchner Allianz Arena, als der FC Bayern den türkischen Klub Galatasaray empfing.

Flick ernannte Gündogan zum DFB-Kapitän

Ilkay Gündogan wurde in Gelsenkirchen geboren, der DFB war früh auf den Mittelfeldlenker aufmerksam geworden. 2008 debütierte er für die deutsche U18-Nationalmannschaft, 2011 machte er sein erstes A-Länderspiel für Deutschland.

Mit dem Einsatz gegen die Türkei kommt der Sommer-Neuzugang des FC Barcelona auf 72 Länderspiele (18 Tore). Unter Julian Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick war Ilkay Gündogan zum DFB-Kapitän ernannt worden. Nagelsmann hielt an der Entscheidung fest, im zentralen Mittelfeld ist der Barca-Star unumstrittener Stammspieler.

Im Vorfeld der Partie gegen die Türkei hatte Gündogan auf die Besonderheit hingewiesen. "Meine Großeltern, Eltern und weitere Verwandte leben nach wie vor in der Türkei in Izmir, und ich habe natürlich auch viele Freunde dort", betonte er gegenüber dem "SID": "Ich versuche, jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei zu reisen. Istanbul ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der Welt, und ich liebe das türkische Essen."