FC Bayern beobachtet Belgien-Talent

IMAGO/David Catry

Makembo-Ntemo (r.) soll beim FC Bayern auf der Liste stehen

Der FC Bayern will in den kommenden Jahren seine Talente vom hauseigenen Campus mehr fördern als noch in der Vergangenheit. Und doch blicken sich die Münchner Scouts immer wieder nach neuen Talenten um. Nachdem der Rekordmeister jüngst den vielversprechenden Youngster Nestory Irankunda aus Australien verpflichtet hat, soll nun ein belgisches Juwel im Fokus stehen.

Der FC Bayern beobachtet nach Informationen der belgischen Zeitung "La Dernière Heure" die Entwicklung von Noah Makembo-Ntemo ganz genau.

Derzeit spielt das Offensivtalent für die zweite Mannschaft von Standard Lüttich. Erst im vergangenen Juni hatte der 16-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Das Arbeitspapier läuft dort noch bis 2025, kann aber um ein Jahr verlängert werden.

Makembo-Ntemo ist vierfacher U17-Nationalspieler seines Landes, in der zweiten Liga Belgiens kommt er auf bislang zwei Startelfeinsätze und sieben Einwechslungen. Dabei gelang dem 1,75 Meter großen offensiven Mittelfeldspieler, der im Angriff auch auf den Flügelpositionen spielen kann, ein Tor.

FC Bayern verpflichtet Stürmertalent

Laut "La Dernière Heure" ist der FC Bayern aber nicht der einzige Klub, der zuletzt seine Scouts nach Belgien geschickt hat, um Makembo-Ntemo unter die Lupe zu nehmen. Neben den Münchnern soll auch Olympique Lyon ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Der FC Bayern hatte Anfang November die Verpflichtung des gerade einmal 17 Jahre alten Nestory Irankunda von Adelaide United bekannt gegeben. "Bild" zufolge wurde der Flügelstürmer mit einem Vertrag über drei Jahre ausgestattet, der per Option um zwei weitere Jahre verlängert werden kann. Berichten zufolge überweist der deutsche Rekordmeister rund drei Millionen Euro an den australischen Erstligisten. Irankunda wird sich im kommenden Sommer dem FC Bayern anschließen.