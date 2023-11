Mbappé mit Kampfansage an den BVB

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Kylian Mbappé (l.) bewahrte Paris Saint-Germain vor der Heimpleite

Mit einem äußerst schmeichelhaften Ausgleichstreffer in der achten Minute der Nachspielzeit hat das französische Starensemble von Paris Saint-Germain am Dienstagabend seine Chancen auf den Gruppensieg in der Champions League gewahrt. In zwei Wochen steht nun das "Endspiel" um Platz eins gegen den BVB an. PSG-Superstar Kylian Mbappé ist schon mal in die Offensive gegangen.

Der Last-Minute-Treffer des Top-Torjägers war am Ende äußerst glücklich, bekam PSG doch einen höchst strittigen Handelfmeter zugesprochen. Grundsätzlich ging das 1:1 gegen Newcastle United im fünften Gruppenspiel der diesjährigen Königsklassen-Saison aber vollends in Ordnung, war der französische Meister doch über nahezu 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft im Parc des Princes.

71 Prozent Ballbesitz und 31:4 Torschüsse standen zu Buche, alleine Kylian Mbappé hätte schon vor seinem Elfmeter-Tor mehrere Male treffen können.

"Es ist hart, wenn man das Ergebnis mit Blick auf den Spielverlauf sieht. Wir hatten so viele klare Chancen. Normalerweise musst du dieses Spiel gewinnen, aber im Fußball ist es halt so, dass du zwar besser sein kannst, aber wenn du nicht triffst, gewinnst du auch nicht", zeigte sich der 24-Jährige bei "TNT Sports" selbstkritisch mit der eigenen Leistung gegen Newcastle.

PSG droht das vorzeitige Aus in der Champions League

"Ich hätte meiner Mannschaft heute mehr helfen können, ich hatte so viele Chancen und habe heute nicht mehr Tore erzielt", fügte Mbappé hinzu, der ansonsten mit 17 Saisontoren in 17 Pflichtspielen wieder der große Überflieger bei den Parisern in dieser Spielzeit ist.

Die fußballerische Leistung seiner Mannschaft allerdings gefiel dem Weltmeister von 2018, der sich am 13. Dezember im direkten Duell mit Borussia Dortmund unbedingt noch den ersten Platz in der Gruppe D sichern will: "Wenn wir so wie heute in Dortmund spielen und dann auch noch treffen, wird alles in Ordnung sein", versprach Mbappé am Dienstagabend.

Im Falle eines Auswärtssieges in Dortmund schließt Paris die Gruppenphase sicher als Erster ab. Sollten die Franzosen beim BVB nicht gewinnen, droht sogar noch das vorzeitige Aus in der Champions League.