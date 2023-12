"Tolle Gruppe": Xhaka freut sich auf Duell mit Deutschland

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Die Nationalspieler Granit Xhaka (l.) und Mats Hummels treffen möglicherweise bei der EM aufeinander

Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka freut sich auf das Duell mit dem deutschen Team bei der EM 2024. "Tolle Gruppe. Wir freuen uns drauf, gegen Deutschland, den Gastgeber, zu spielen", sagte der 31-Jährige nach dem 1:1 (1:0) mit Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund am Sonntag.

"Es gab schon ein paar Sprüche in der Kabine. Aber auch wenn es aktuell nicht läuft bei Deutschland, ist es eine sehr gefährliche Mannschaft mit viel Qualität", meinte Xhaka, der in der Gruppe A zudem auf Ungarn und Schottland treffen wird.

Besonderer Vorteil: die kurzen Wege. Sowohl gegen die Ungarn zum Auftakt (15. Juni) als auch vier Tage später gegen Schottland spielen die Eidgenossen in Köln - quasi nebenan, Xhaka wohnt in Düsseldorf. "Das macht die Erholung einfacher."

Gegen Deutschland geht es zum Abschluss in Frankfurt (23. Juni). "Auch schön, bisschen näher an der Schweiz", sagte Xhaka, der zuletzt von DFB-Sportdirektor Rudi Völler als "Schlüsselfigur" bei Leverkusen bezeichnet wurde. "Wenn Rudi Völler so etwas sagt, macht mich das stolz."

Die Anerkennung für seine starken Leistungen bei Bayer sei hier in Deutschland "anders" als in der Schweiz. "Da werde ich ein bisschen mehr kritisiert, aber das ist ein anderes Thema", so Xhaka.