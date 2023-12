Erneute Zwangspause für Bayer-Verteidiger Arthur

FIRO/SID

Leverkusen muss auf Arthur verzichten

Rechtsverteidiger Arthur von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird dem Tabellenführer voraussichtlich drei Monate fehlen.

Der Brasilianer hat während des Mannschaftstrainings am Montag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und wird am kommenden Dienstag operiert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Arthur war im vergangenen Sommer vom America FC aus Brasilien nach Leverkusen gewechselt und absolvierte bisher zwei Bundesliga- und ein Pokalspiel für die Werkself.

Bereits im vergangenen September hatte der 20-Jährige eine ähnliche Verletzung erlitten.