Abschied für Bayern-Youngster kein Thema

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mathys Tel (li.) will sich beim FC Bayern durchsetzen

In den vergangenen Tagen häuften sich Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Mathys Tel in die Premier League. Allzu große Sorgen müssen sich die Fans des FC Bayern aber offenbar nicht machen. Der Franzose sieht seine sportliche Zukunft angeblich weiterhin beim Rekordmeister aus München.

Nicht weniger als drei Premier-League-Klubs wurden in den vergangenen Tagen mit einer Verpflichtung von Mathys Tel in Verbindung gebracht. Echte Chancen auf einen Deal sollte sich aber besser keiner der Vereine ausrechnen.

Wie die "tz" am Mittwoch berichtet, denkt der 18-Jährige nach wie vor nicht an einen Wechsel. Dies sei "überhaupt kein Thema" für den Franzosen, dessen Herz weiterhin dem FC Bayern gehöre, schreibt das Blatt. Tel sei sich bewusst, dass sein Weg bei einem so großen Verein Zeit und Geduld erfordere, heißt es.

Mathys Tel legt beim FC Bayern Sonderschichten ein

Gleichwohl arbeitet der Teenager akribisch daran, mehr Einsatzzeit im Münchner Starensemble zu bekommen. Laut "tz" legt der Stürmer zwei Mal pro Monat sogar Sonderschichten mit seinem persönlichen Trainer ein - in enger Abstimmung mit den Bayern-Verantwortlichen.

In den Sondereinheiten kommt demnach modernste Technik zum Einsatz, die dabei helfen soll, gezielt an den Schwachstellen zu arbeiten und das vorhandene Potenzial noch effizienter zu nutzen. Alles mit dem übergeordnete Ziel, im Trikot des Rekordmeisters zu einem Weltstar zu reifen.

Das große Potenzial Tels hat sich schon lange innerhalb Europas herumgesprochen, die Gerüchte über einen Wechsel auf die Insel kommen daher nicht von ungefähr. Das spanische Portal "Fichajes" berichtete in dieser Woche, dass sich allen voran der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United um den Stürmer bemühen wollen. Dort war sogar die Rede von einem Transfer im kommenden Winter.