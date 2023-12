Transfer-Hammer? BVB plant wohl Spielertausch

IMAGO/Martin Dalton

Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück?

Über eine mögliche Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund wird seit Monaten spekuliert. Durch die Abschiedsgerüchte um BVB-Profi Donyell Malen könnte der Poker um den Engländer nun wieder Fahrt aufnehmen.

Laut "Bild"-Zeitung könnte es zu einem spektakulären Tauschgeschäft zwischen Manchester United und Borussia Dortmund kommen. Demnach ist Sancho durchaus an einer Rückkehr zum BVB interessiert. Zudem strebe Malen einen Wechsel in die Premier League an, ManUnited sei von dem Niederländer durchaus angetan.

Bereits im Winter könnte es zu dem Tausch kommen. Inwieweit welcher Spieler als Verhandlungsmasse einfließt, ließ das Boulevardblatt allerdings offen. Auch Leihgeschäfte seien möglich.

Aus dem Bericht geht lediglich hervor, dass der BVB 30 Millionen Euro für Malen fordert, dessen Vertrag beim Revierklub noch bis 2026 datiert ist.

"Corriere dello Sport" hatte zuletzt berichtet, dass auch Manchester United bereit wäre, Sancho für 30 Millionen Euro abzugeben. Laut "Mirror" fordertn die Red Devils 57 Millionen Euro für den Flügelstürmer.

Beim BVB müsste Sancho wohl Gehaltsabstriche machen. Die 14 Millionen Euro, die er in Manchester verdienen soll, würde er bei seinem Ex-Klub sicher nicht kassieren.

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt allerdings betont, dass sich die Dortmunder derzeit nicht mit einer Rückholaktion beschäftigen. Ein Transfer sei "überhaupt kein Thema".

Malen wird seit einigen Wochen mit einem Abschied vom BVB in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige will die Schwarz-Gelben angeblich verlassen, die Verantwortlichen seien gesprächsbereit.

Dem Bericht zufolge fremdelt Malen aber auch nach rund eineinhalb Jahren immer noch mit seinen Dortmunder Mannschaftskollegen. Zudem soll er unzufrieden sein, dass Trainer Edin Terzic ihn zumeist auf dem ungeliebten rechten Offensivflügel aufbietet, statt zentral oder links.

Als möglicher Malen-Nachfolger wurde zuletzt aber auch Johan Bakayoko von PSV Eindhoven gehandelt.