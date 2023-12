Atalanta bewingt Milan - Inter wieder oben

AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Traf doppelt für Atalanta: Ademola Lookman

Atalanta Bergamo hat in der italienischen Fußball-Serie-A die AC Mailand in die Knie gezwungen. Inter Mailand konnte hingegen die Tabellenführung erobern.

Ein spätes Tor von Luis Muriel (90.+5) besiegelte den 3:2 (1:1)-Erfolg gegen Milan. In der 38. Minute erzielte der ehemalige Leipziger Ademola Lookman den Führungstreffer für die Bergamasken, diesen glich Olivier Giroud für Milan kurz vor der Pause aus (45.+3).

In Hälfte zwei schnürte Lookman in der 55. Minute den Doppelpack zum 2:1, ehe der Ex-Frankfurter Luka Jovic zehn Minuten vor Schluss das 2:2 markierte.

Milans Davide Calabria (90.+3) sah die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzten dann die Gastgeber. Milan verliert in der Tabelle immer mehr den Anschluss zu den beiden Spitzenteams Juventus Turin und Inter Mailand.

Der Champions-League-Finalist ist derweil am Samstagabend wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann überzeugend 4:0 (3:0) gegen Udinese Calcio und überflügelte Rekordmeister Juventus Turin, der am Freitag ein 1:0 gegen Titelverteidiger SSC Neapel vorgelegt hatte.

Für Inter trafen unter anderem die früheren Bundesligaprofis Hakan Calhanoglu (37., Foulelfmeter) und Marcus Thuram (44.). Mit drei Toren vor der Pause innerhalb von nur sieben Minuten - neben Calhanoglu und Thuram traf auch Federico Dimarco (42.) - machte Mailand alles klar.