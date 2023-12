Bayern-Keeper über spezielle Beziehung zu Thomas Tuchel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Sven Ulreich (r.) ist Torwart Nummer zwei unter Cheftrainer Thomas Tuchel

Sven Ulreich ist beim FC Bayern die klare Nummer zwei in der Torwarthierarchie hinter Manuel Neuer und vor Daniel Peretz. Seit einem Dreivierteljahr spielt er dabei unter Cheftrainer Thomas Tuchel, den er als besonderen Coach charakterisierte.

Trotz einiger bitterer Rückschläge, die der FC Bayern in dieser Saison bereits im DFB-Pokal (1:2 gegen 1. FC Saarbrücken) und zuletzt in der Bundesliga (1:5 gegen Eintracht Frankfurt) kassierte, ist Ulreich weiterhin von den Qualitäten des Übungsleiters beim deutschen Rekordmeister überzeugt.

"Er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Egal, ob kommunikativ in der Mannschaft, fachlich oder taktisch – das ist alles auf einem sehr hohen Niveau. Er hat uns einen Schritt vorangebracht seit dem Frühjahr", meinte Ulreich im "kicker"-Interview über Tuchel.

Der 34-Jährige erklärte, warum es für Tuchel eine besondere Konstellation war, als er seine Arbeit im März dieses Jahres aufgenommen hat: "Für ihn war es keine einfache Situation, als er kam. In der Mannschaft gab es nicht die Automatismen, wie man sie beim FC Bayern normalerweise erwartet. Das war schwierig, er hat es trotzdem gut gelöst. In dieser kurzen Zeit war es die große Herausforderung, alle Hebel umzulegen, damit es möglichst schnell wieder in die Richtung lief."

Immer wieder wurde Tuchel in den vergangenen Jahren als anspruchsvoller, ja sogar schwieriger Charakter beschrieben. Eine Meinung, die Torwart-Routinier Ulreich nicht teilt: "Man weiß bei ihm immer, woran man ist. Das ist das Wichtigste, und ich finde das gut. Wenn man offen und authentisch miteinander umgeht, bringt einen das immer weiter. Ich mag seine Art, seine Persönlichkeit, seine Gestaltung des Trainings. Das ist ein guter Griff für den FC Bayern", so der Schlussmann, der seit 2021 wieder für die Münchner spielt, nachdem er zuvor eine Saison lang an den Hamburger SV in die 2. Bundesliga verliehen war.