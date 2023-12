"Stachel sitzt tief": Warnung vor wütendem FC Bayern

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der FC Bayern will das Frankfurt-Debakel abschütteln

Hat der FC Bayern die Abreibung in Frankfurt verarbeitet? Am Dienstagabend will der deutsche Rekordmeister in der Champions League gegen Manchester United Wiedergutmachung betreiben. Der frühere Münchner Nils Petersen erwartet eine topmotivierte Mannschaft.

"Die Schlappe in Frankfurt ist ein Stachel, der tief sitzt und das Team zusätzlich pusht", verriet der 35-Jährige im Interview mit dem Portal "web.de". Gegen die Hessen war der FCB mit 1:5 untergegangen.

In der Königsklasse wartet mit Manchester United ein äußerst namhafter, sportlich aber schwer angeschlagener Gegner auf die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel.

Die Red Devils müssen unbedingt gewinnen, um noch eine Restchance aufs Achtelfinale zu haben, der FC Bayern steht dagegen schon als Gruppensieger fest.

"Meines Erachtens freuen sich die Bayern, dass es für Manchester United um alles geht. Ich weiß aus Erfahrung, dass es keinen Spaß macht, wenn beide Mannschaften um die goldene Ananas spielen. Dann fehlt der Kick, die Anspannung, das Kribbeln", betonte Petersen.

Petersen: FC Bayern zog "immer Kraft aus Rückschlägen"

Der Ex-Nationalspieler ist überzeugt, in Old Trafford einen engagierten deutschen Branchenprimus zu erleben.

"Ich bin sicher, Bayern wird Freude daran haben, einem gewaltigen Namen wehzutun. Und natürlich wollen sie ihre Serie ausbauen und in der Champions-League-Gruppenphase weiter ungeschlagen bleiben", prophezeite Petersen, der in der Saison 2011/2012 für die Münchner spielte.

Generell habe der FC Bayern "immer Kraft aus Rückschlägen" gezogen, hob der beste Joker der Bundesliga-Historie hervor. Für ihn gehöre das Starensemble von der Säbener Straße "immer zu den Mannschaften, die um einen Titel spielen und gegen die kein Gegner gerne antritt".

Nach dem Gastspiel in Manchester steht in der Bundesliga dann ein echtes Top-Match auf dem Programm: Am Sonntag gastiert der formstarke Tabellendritte VfB Stuttgart in der Allianz Arena.