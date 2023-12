Überraschender Trainer-Abschied beim FC Bayern?

IMAGO/Markus Fischer

Anthony Barry (l.) arbeitet als Assistent von Thomas Tuchel beim FC Bayern

Der irische Fußballverband blickt auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer offenbar in Richtung FC Bayern.

Wie "The Telegraph" berichtet, ist Anthony Barry einer der Kandidaten auf den vakanten Posten. Der 37-Jährige fungiert in München aktuell als Assistent von Thomas Tuchel. Zudem arbeitet Barry im Trainerteam der portugiesischen Nationalmannschaft.

Nun winkt dem Engländer möglicherweise eine neue Herausforderung. Der irische Fußballverband hatte sich nach verpasster EM-Qualifikation Ende November von Stephen Kenny getrennt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren.

"The Telegraph" zufolge müsste der Verband für Barry wohl eine Abfindung an den FC Bayern zahlen. Schließlich überwies der deutsche Rekordmeister im Frühjahr seinerseits eine Ablösesumme an den FC Chelsea, um den Assistenzcoach aus London loszueisen.

FC Bayern: Tuchel wollte Barry unbedingt

Barry war der Wunschkandidat von Tuchel, arbeitete das Duo doch in der Vergangenheit schon gemeinsam an der Stamford Bridge. Der gebürtige Liverpooler besitzt an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2025. Wie große die Chancen des Fußballverbands aus Irland sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Tuchel dürfte großes Interesse daran haben, seinen engen Vertrauten im Trainerteam zu halten. "Unsere Beziehung ist sehr respektvoll und freundschaftlich. Ich habe Thomas von Beginn an bewundert. Wir haben viele Parallelen - wie wir arbeiten und wie wir den Fußball sehen. Wir versuchen, uns gegenseitig zu pushen und uns zu verbessern", gewährte Barry auf der vereinseigenen Homepage des FC Bayern im Mai einen Einblick in die gemeinsame Beziehung.

Weil die Zusammenarbeit "sehr familiär, eng und ehrlich" verlaufe, sei es möglich "auf einem sehr hohen Level zu arbeiten", so der 37-Jährige weiter. Ob sich Barry überhaupt eine berufliche Veränderung vorstellen kann, werden wohl die kommenden Wochen zeigen.