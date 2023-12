Darmstadt-Stürmer Hornby fällt bis 2024 aus

FIRO/SID

Darmstadts Fraser Hornby (Mitte, in blau) musste operiert werden

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Fraser Hornby verzichten.

Der 24-Jährige habe sich einem operativen Eingriff am Sprunggelenk unterziehen müssen, teilten die Lilien mit. "Wir drücken Fraser die Daumen, dass der Eingriff gut verläuft und er dann 2024 nach vollzogener Reha dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.

Hornby war im Sommer von Stade Reims zu den Hessen gewechselt, kam dort aber noch nicht über eine Jokerrolle hinaus.