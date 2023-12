BVB angeblich heiß auf PSG-Juwel

IMAGO/Jonathan Moscrop

Senny Mayulu spielt in der U19 von PSG

Bundesligist Borussia Dortmund hat offenbar ein Talent von Paris Saint-Germain ins Visier genommen. Die BVB-Chancen stehen nicht schlecht.

Eben erst trafen die beiden Klubs in der Champions League aufeinander, hinter den Kulissen kommt es wohl schon zum nächsten Duell der beiden Topklubs. Borussia Dortmund will einem Bericht zufolge ein Fußball-Juwel von PSG in den Ruhrpott lotsen.

Wie die französische "L'Equipe" schreibt, will der BVB Mittelfeldspieler Senny Mayulu aus der Pariser Talentschmiede verpflichten und den Deal schon in den kommenden Wochen fix machen.

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente in Reihen von PSG und hat einen Vertrag bis 2024, wäre im Sommer also ablösefrei zu haben. Mayulu spielt in der U19 des französischen Meisters und traf in der UEFA Youth League sogar schon auf den BVB. Seit November trainieret sogar mit den Profis.

Der beidfüßige Mittelfeldspieler stand bereits vier Mal für die U18-Auswahl Frankreichs auf dem Rasen.

In den vergangenen Jahren waren mehrere Profis aus Paris nach Dortmund gewechselt, so zum Beispiel Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier, Soumaila Coulibaly und Aboudlaye Kamara (zur zweiten Mannschaft in der 3. Liga).

Meunier vor Abschied beim BVB?

Thomas Meunier stand am vergangenen Spieltag zum ersten Mal seit 14 Monaten in der Startelf des BVB. Trotzdem will der Belgier den Verein wohl weiterhin verlassen.

Schon im letzten Sommer wäre es fast zu einem Wechsel gekommen. Gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" erklärte der 32-Jährige: "Es war eigentlich abgeschlossen. Aber es war am Ende ein Stühlerücken. Ein Spieler musste noch gehen, damit ich kommen konnte."

Wohin es gegangen wäre? Zurück in die Heimat zum FC Brügge. Von dort aus wechselte der 62-malige belgische Nationalspieler im Sommer 2016 zu Paris Saint-Germain. 2020 kam er dann ablösefrei zu Borussia Dortmund. Ob das Thema im Winter oder kommenden Sommer noch einmal heiß wird? Der Vertrag von Meunier in Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, soll der BVB einem Abgang schon im Winter nicht im Wege stehen.