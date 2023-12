Kane gesteht Frust über Torlos-Serie beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Für den FC Bayern schon jetzt unersetzlich: Harry Kane

Auch Harry Kane war es zu verdanken, dass der FC Bayern das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart trotz personeller Probleme schlussendlich souverän für sich entscheiden konnte. Im Anschluss äußerte sich der Torjäger zu seiner jüngsten "Durststrecke".

Drei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer - Harry Kane erlebte beim FC Bayern zuletzt eine für ihn überaus ungewöhnliche Trockenzeit.

Gegen den FC Kopenhagen, Eintracht Frankfurt und Manchester United war der 30-Jährige in der Liga sowie der Champions League torlos geblieben, ehe ein Doppelpack gegen den VfB Stuttgart das Warten der Fans beendete.

Für seine insgesamt starke Performance gegen die Schwaben erhielt Kane, der wettbewerbsübergreifend schon 24 Mal genetzt hat, von sport.de die Note 1,5.

Nach dem Schlusspfiff sagte der Rekordeinkauf der Münchner am "DAZN"-Mikrofon: "Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seitdem ich das letzte Mal getroffen hatte. Es waren ein paar Spiele in der Champions League, das Spiel letzte Woche und ein Spiel wurde abgesagt. Es fühlt sich toll an, heute getroffen zu haben."

FC Bayern: Harry Kane sieht "beste Leistung der Saison"

Wie sich die Mannschaft trotz zahlreicher Ausfälle gegen Stuttgart präsentierte, imponierte Kane. "Es war wahrscheinlich unsere beste Leistung der Saison. Wir hatten eine hohe Intensität", bilanzierte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Eine Einschätzung, die der frühere Bayern-Kapitän Michael Ballack teilen konnte. "Ich bin begeistert von der Leistung. Mit der Vorgeschichte und den Krankheitsfällen und Verletzungen haben sie es richtig gut gespielt. Nicht nur die, die reingekommen sind, sondern auch die Leistungsträger. Es war eine homogene Leistung", schwärmte der TV-Experte.

Am Mittwochabend steht für den gebeutelten FC Bayern die letzte Partie des Kalenderjahres auf dem Programm: Dann gastiert das Team von Trainer Thomas Tuchel beim VfL Wolfsburg.