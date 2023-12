Ex-Aufstiegsheld will zurück zum FC Schalke 04

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Darko Churlinov (r.) spielte in 23 Pflichtspielen für den FC Schalke 04

Er spielte nur eine Saison lang beim FC Schalke 04, stieg mit den Königsblauen 2021/2022 in die Bundesliga auf. Anschließend dachte er immer wieder laut über eine Rückkehr nach Gelsenkirchen nach. Diesem Wunsch einer S04-Rückkehr hat der Berater des Flügelspielers nun erneut Nachdruck verliehen.

Churlinov steht eigentlich seit dem vergangenen Sommer beim FC Burnley unter Vertrag, hat dort langfristig bis 2026 unterschrieben. Doch glücklich wird er in der englischen Premier League bisher nicht.

Spielte er in der vergangenen Saison lediglich einmal von Beginn an in der Meisterschaft für den späteren Aufsteiger aus dem nördlichen England, so hat der 23-Jährige in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Mal für Burnley auf dem Rasen gestanden. Die Clarets kämpfen als Tabellen-19. gegen den direkten Wiederabstieg, Churlinovs Dienste waren dabei bis zuletzt noch nicht gefragt.

Eine gefährliche Blutvergiftung hatte den Nordmazedonier monatelang außer Gefecht gesetzt. Churlinov lag sogar auf der Intensivstation und schwebte einige Tage laut eigener Aussage in Lebensgefahr. Mittlerweile befindet sich Churlinov zwar wieder im Training, spielte aber noch keine einzige Pflichtspiel-Minute in 2023/2024. Nur für das U21-Team des FC Burnley bekam er ein paar Spiele sowie im Trikot der nordmazedonischen Nationalmannschaft.

Berater: Churlinov "hat Schalke immer noch im Herzen"

Sein Berater Mehmet Eser hat sich und seinen Klienten nun erneut für eine mögliche Schalke-Rückkehr in Stellung gebracht, um dem Angreifer wieder zu mehr Spielzeit zu verhelfen.

"Darko hat immer noch Schalke im Herzen und würde mithelfen. Allerdings müssten der FC Schalke und der FC Burnley mitspielen", meinte der Agent, der ein erneutes Leihgeschäft mit dem Tabellen-14. der 2. Bundesliga wohl im kommenden Winter-Transferfenster forcieren will.

In der Gelsenkirchener Aufstiegssaison 2021/2022 kam Churlinov vor allem in den wichtigen Spielen in der Rückrunde zum Einsatz und wurde so zu einem der gefeierten Helden der Bundesliga-Rückkehr vor eineinhalb Jahren.

Zu den etwaigen Konditionen zwischen den beiden Klubs ist derweil noch nichts bekannt.