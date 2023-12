Medien: Union-Star plant Blitzflucht

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Union Berlin: Leonardo Bonucci (M.) soll an einen Wechsel denken

Als der 1. FC Union Berlin im Spät-Sommer den Transfer von Italien-Legende Leonardo Bonucci bekanntgab, wurde der Champions-League-Teilnehmer für seinen Coup gefeiert. Mittlerweile sind die Köpenicker aus der Königsklasse ausgeschieden, Bonucci erwies sich nicht als die erhoffte Verstärkung. Kommt es bereits im Winter zur Trennung? Gut möglich, denn der Verteidiger hat noch ein wichtiges Ziel vor Augen.

Ein intensiver Hauch von internationalem Top-Fußball schwebte Anfang September durch die Alte Försterei, als Union Berlin Leonardo Bonucci vorstellte. Der Abwehr-Routinier sollte den überraschend für die Champions League qualifizierten Eisernen mit seiner Erfahrung helfen. Doch das gelang kaum. Der frühere Juve-Star kam in der Champions League in nur drei Spielen zum Einsatz, holte mit seinem neuen Klub nur zwei Punkte auf Europas Bühne.

Auch in der Liga war Bonucci keine Stammkraft, saß zu Saisonbeginn nur auf der Bank, fehlte im Verlauf der Hinrunde immer wieder auf dem Feld. Während Urs Fischer den Abwehrmann noch zeitweise berücksichtigte, durfte der Italiener unter Fischer-Nachfolger Nenad Bjelica nur etwas mehr als 20 Minuten ran.

Genau dies könnte nun dazu führen, dass der 36-Jährige bereits in der in Kürze beginnenden Transferperiode vorzeitig das Weite sucht. Nach "Bild"-Informationen will Bonucci nämlich unbedingt zur EM im kommenden Jahr. Die dafür nötige Spielzeit fehlt ihm allerdings bei Union. Deshalb plant Bonucci eine Blitzflucht

Und offenbar gibt es auch schon einen Verein, der den Abwehr-Recken aufnehmen will. Wie "Gazzetta dello Sport" und "Corriere dello Sport" übereinstimmend berichten, hat AS Rom mit Trainer José Mourinho die Fühler nach dem ehemaligen Turiner ausgestreckt.

Bonucci von Union Berlin zurück in die Heimat?

Demnach soll Italien-Coach Luciano Spalletti dem Innenverteidiger nahegelegt haben, zurück in die Heimat zu gehen, wo er einerseits mehr im Fokus stünde und andererseits wohl mehr spielen könnte.

Die EURO 2024 in Deutschland soll Bonuccis großes Highlight zum Karriere-Ende werden. Nach der Saison (und am besten eben auch nach der EM) will der dann 37-Jährige die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Bonuccis Vertrag bei Union Berlin ist noch bis Saisonende datiert.