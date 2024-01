Mainz ohne Duo ins Trainingslager

AFP/SID/UWE KRAFT

Stefan Bell (links) fehlt im Trainingslager

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird am Dienstag ohne Stefan Bell und Nelson Weiper ins Trainingslager nach Marbella reisen.

Bell leide an einem bakteriellen Infekt, Weiper habe im individuellen Aufbautraining nach seiner Knieverletzung einen kleinen Rückschlag erlitten. Das gaben die Mainzer am Montagabend bekannt. Der Südkoreaner Jae-sung Lee fehlt aufgrund seiner Teilnahme am Asien Cup.

Als neue Co-Trainer treten Niko Bungert und Sören Hartung die Reise nach Andalusien an. Die Mainzer liegen mit nur zehn Punkten nach 16 Spielen auf dem Relegationsplatz.