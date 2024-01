Trainer-Ikone zieht erstes Kane-Fazit beim FC Bayern

IMAGO/Ulmer

Harry Kane hat den FC Bayern im Sturm erobert

Nach weniger als fünf Monaten im Verein ist Harry Kane für den FC Bayern bereits unersetzlich geworden. Der Angreifer liefert nicht nur Tore und Vorlagen am laufenden Band, sondern auch Siegermentalität. Trainer-Legende Arsène Wenger ist begeistert.

Bis zu seinem 30. Lebensjahr verdiente Harry Kane seine Brötchen stets in seiner englischen Heimat. Als Goalgetter von Tottenham Hotspur stieg er zu einem der gefährlichsten Stürmer der Premier-League-Geschichte auf.

2023 wagte der Kapitän der Three Lions jedoch ein neues Abenteuer: Nach zähen Verhandlungen wechselte Kane für rund 95 Millionen Euro zum FC Bayern.

"Klar war es für ihn nicht einfach, diesen Schritt zu wagen, weil er sehr heimatverbunden ist, aber er wollte diese neue Herausforderung", kommentierte Kultcoach Arsène Wenger den Transfer nun im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Anlaufzeit benötigte Kane bei seinem neuen Arbeitgeber nicht. "Sofort konnte er beim FC Bayern Fuß fassen", sagte Wenger über den Superstar, der nach 22 Pflichtspielen schon bei 25 Toren sowie acht Vorlagen steht.

Wenger: Kane hat sich "beim FC Bayern weiterentwickelt"

Unter Trainer Thomas Tuchel ist Kane in München felsenfest gesetzt, auch mit seinen Teamkollegen versteht sich der Offensivmann bestens.

"Die Bundesliga liegt ihm spielerisch. Er bekommt viele Freiräume, aber es gefällt mir auch, wie er sich im Spiel gegen den Ball bewegt, wie er ackert. Er ist läuferisch sehr stark, und er hat sich beim FC Bayern weiterentwickelt", schwärmte Wenger.

Nach Meinung des Franzosen könnte Kane bei der Trophäenjagd des deutschen Rekordmeisters zum Zünglein an der Waage werden. "Mit ihm können die Münchner in dieser Saison auch in der Cham­pions ­League weit kommen", prophezeite Wenger.

Die Gruppenphase der Königsklasse hatte der FC Bayern als Erster abgeschlossen, im Achtelfinale wartet mit Lazio Rom eine machbare Aufgabe.