"Wertvoller als Lewandowski": Großes Lob für Kane

IMAGO/Christian Schroedter

Harry Kane ist beim FC Bayern voll eingeschlagen

Im vergangenen Sommer griff der FC Bayern für Harry Kane tief in die Tasche. Bislang ist der englische Goalgetter aber jeden Cent wert. Bundesliga-Ikone Benjamin Lauth hält den Star-Stürmer sogar für noch besser als seine direkten Vorgänger in München.

"Harry Kane ist unter den Bundesligastürmern das Maß aller Dinge und absolute Weltklasse. Es gibt wohl auch auf der ganzen Welt niemanden, der das anders sieht", schrieb der 42-Jährige in einer Kolumne für den "kicker". "Die Bayern haben ihre dreistellige Millionenablöse da wirklich sehr gut angelegt."

Der Rekordmeister hatte sich die Dienste des englischen Nationalspielers rund 100 Millionen Euro kosten lassen. Diese Ablöse machte Kane im letzten Jahr zum Rekord-Transfer des FC Bayern.

Mit unfassbaren 25 Toren und acht Vorlagen in den ersten 22 Spielen hat der 30-Jährige das Vertrauen allerdings komplett zurückgezahlt.

Für Lauth ist der Offensivspieler aber nicht nur eine "Tormaschine, sondern auch noch ein herausragender Teamplayer, der weite Wege geht, Räume schafft und so seine Mitspieler besser macht", urteilte der frühere Stuttgarter. "Deshalb finde ich ihn noch wertvoller, als es Robert Lewandowski war."

Bricht Harry Kane den Torrekord beim FC Bayern?

Der polnische Superstar hatte den FC Bayern im Sommer 2022 in Richtung FC Barcelona verlassen. In der Saison 2020/21 hatte er in seinem vorletzten Bayern-Jahr mit 41 Treffern den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller gebrochen.

Nun scheint Kane dieser Bestmarke auf den Fersen. Hielte er seine Torausbeute im zweiten Saisonabschnitt konstant, käme Kane auf 47 Saisontore - allein in der Liga.

Im Gesamtpaket reiche kein andere Spieler der Bundesliga auch nur im Ansatz an Kane heran, meint Lauth. Zumindest einzelne Bestandteile seines Spiels fänden sich jedoch auch anderswo.

Bei Hoffenheims Shooting Star Maxi Beier erinnere ihn die "mannschaftsdienliche Spielweise ein wenig an Kane, natürlich in Kleinformat", so Lauth.