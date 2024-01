So heiß sind die Gerüchte um Dier und den FC Bayern

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Spielt Eric Dier (li.) bald im Trikot des FC Bayern?

Am frühen Freitagnachmittag vermeldeten gleich mehrere deutsche und englische Medien, dass der FC Bayern Eric Dier als einen neuen Innenverteidiger ausgemacht hat. Von einer Einigung zwischen dem Spieler und den Münchnern war die Rede. Kommt es jetzt zum Blitz-Transfer? Wohl nicht.

Weil der FC Bayern personell eng aufgestellt ist und vor allem in der Abwehr immer wieder auf Notlösungen setzen musste, soll im aktuellen Winter-Transferfenster unbedingt nachgelegt werden. Neben zahlreichen Kandidaten kristallisierte sich zuletzt Eric Dier als gleichsam überraschende wie konkrete Lösung heraus.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, sollen sich die Münchner bereits in Gesprächen mit dem 29 Jahre alten Engländer befinden, das britische Portal "Footballinsider" sprach sogar von einer Einigung, später zog auch die englische "Times" nach und schrieb von einer prinzipiellen Übereinkunft mit Dier, dessen Arbeitspapier Ende Juni ausläuft und der daher schon jetzt mit anderen Vereinen sprechen darf.

Demnach haben die Bayern nun grünes Licht dafür, an Tottenham heranzutreten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Doch Dier ist dem Vernehmen nach noch etwas entfernt davon, zeitnah an der Säbener Straße aufzuschlagen. Denn was so deutlich klingt, ist noch einige Schritte vom Vollzug entfernt.

Dier gilt nämlich laut "Sky", "Times" und dem Transfer-Experten Fabrizio Romano nur als eine von mindestens drei Optionen für die Innenverteidiger-Position.

FC Bayern schaut sich auch abseits von Eric Dier um

Immerhin: Auch wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist, ob Dier oder ein anderer der nicht genannten Kandidaten den Zuschlag erhält; klar ist laut allen Berichten schon, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird, bis Klarheit herrscht. Allen voran Bayern-Trainer Thomas Tuchel drängt nämlich auf frische Kräfte, heißt es.

Dier hat im aktuellen Entscheidungsprozess gleich mehrere gute Argumente auf seiner Seite. Tuchel gilt als Fan des Engländers, stimmte bereits im Sommer einem möglichen Transfer zu, als die Münchner am 29-jährigen Abwehrspieler dran waren.

Zudem wird Dier laut Romano als Soforthilfe gesehen, ungeachtet dessen, dass er bei den Spurs derzeit nicht mehr gesetzt ist.

Anderthalb Jahre Vertag für Dier beim FC Bayern?

Auch die Vielseitigkeit spricht für Dier. Nicht nur würde er die Probleme in der Abwehrmitte lösen, sondern er wäre auch gleichzeitig eine Option als Rechtsverteidiger und sogar im defensiven Mittelfeld, wo jeweils ebenfalls Bedarf besteht.

Laut "Sky" ist der Kontakt zu Dier seit dem Sommer-Interesse nicht abgerissen, wird es nun im Winter ernst? Kommt der Transfer zustande, soll Dier bis Sommer 2025 unterschreiben, heißt es beim TV-Sender. Kostenpunkt: Wohl im Bereich von fünf Millionen Euro. Tuchel soll bereits mit Dier telefoniert haben.

Neben Dier werden derzeit auch immer wieder die Namen Trevoh Chalobah (FC Chelsea) und Ronald Araújo (FC Barcelona) gehandelt. Chalobah ist nach neuesten "Sky"-Infos aber aus dem Rennen, Araújo bleibe das Haupt-Transferziel.