HSV-Boss Boldt wird im Jatta-Poker deutlich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bleibt Bakery Jatta beim HSV?

Die offene Zukunft von Bakery Jatta beschäftigt den Hamburger SV auch im neuen Jahr weiter. Verlängert der Außenbahnspieler seinen Vertrag beim HSV oder zieht er nach acht Jahren weiter? Sportvorstand Jonas Boldt jedenfalls hat nun erklärt, wohin der Weg mit Jatta gehen soll und ist dabei recht deutlich geworden.

Seit 2016 trägt Bakery Jatta das Trikot des Hamburger SV. Und geht es nach den Verantwortlichen, dann soll das auch über den Sommer 2024 hinaus so bleiben. Das hat Sportvorstand Jonas Boldt nun mitten in Gerüchten um ins Stocken geratene Verhandlungen mit dem Gambier erklärt.

"Baka ist ein spezieller Spieler, der mir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist. Ich glaube, kein Spieler hat in der Vergangenheit hier mehr Wertschätzung bekommen als er. Wir würden ihn supergerne halten", zitiert der "kicker" den HSV-Boss.

Das Angebot, das der Nordklub dem Außenbahnspieler unterbreitet habe, sei "für unsere Verhältnisse gut", betonte Boldt.

Zuletzt hieß es in einem Bericht von "Bild", dass beide Seiten in Gehaltsfragen noch weit auseinanderliegen würden. Während Jatta sein Grund-Salär von geschätzten 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr gern deutlich erhöht sehen möchte, soll sich der HSV noch sträuben und das Salär des Offensivspielers vor allem über lukrative Prämienzahlungen aufstocken wollen.

Auch der "kicker" schreibt in seiner neuesten Ausgabe, dass die aktuelle Offerte noch nicht für Jattas Ja-Wort reiche. Sportchef Boldt hingegen ließ derweil durchblicken, dass die Verantwortlichen möglicherweise eine Grenze im Poker erreicht haben.

"Am Ende muss Baka für sich wählen: Wenn er die 1. Liga garantiert und mehr Geld haben will, dann muss er sich für etwas anderes entscheiden", sagte Boldt deutlich. "Wenn er das gemeinsam mit dem HSV erreichen möchte, dann kann er das im nächsten halben Jahr auch noch tun", so der 41-Jährige weiter.

Glatzel: Glaube, dass Bakery Jatta beim HSV verlängert

Seit Anfang Januar darf Jatta, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, mit anderen Klubs über einen Wechsel im Sommer verhandeln. Laut dem "Abendblatt" steht der 25-Jährige bei mehreren Klubs aus dem Ausland sowie bei zwei Bundesligisten auf dem Zettel. Namentlich wird allerdings nur der FC Augsburg genannt. Laut "Mopo" liegen Jatta sogar schon erste Angebote vor.

Doch wie wird sich Jatta entscheiden? HSV-Kollege Robert Glatzel riet dem Außenbahnspieler bei "Bild", "die Entscheidung zu 100 Prozent selbst zu treffen und sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen". Der 25-Jährige soll "auf sein Herz hören".

Glatzels Prognose: "Ich glaube, dass Baka beim HSV verlängern wird."