Fix: FC Bayern stattet Eric Dier mit Kurzzeitvertrag aus

IMAGO/John Walton

Eric Dier wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat Eric Dier von Tottenham Hotspur verpflichtet. Das gaben die Münchner am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Der deutsche Rekordmeister hat sich kurz vor dem Bundesliga-Restart mit Eric Dier in der Defensive verstärkt.

Der Engländer erhält beim FC Bayern zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Wie die Münchner bekannt gaben, erhält der Neuzugang die Rückennummer 15.

Über die Höhe der Ablösesumme machte der Klub indes keine Angaben. Wie "Sky" berichtet, zahlt der Bundesligist keinerlei Sockelablöse an Tottenham Hotspur. Allein durch leistungsbezogene Bonuszahlungen werden am Ende zwischen zwei und 2,5 Millionen Euro fällig. Der renommierte Transfer-Experte Fabrizio Romano meldete zuletzt, der FC Bayern müsste rund vier Millionen Euro an den Premier-League-Klub überweisen.

"Traum" geht für Eric Dier in Erfüllung

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich "froh", den Neuzugang in München begrüßen zu können: "Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein. Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen."

Schon im vergangenen Sommer war der 29-Jährige mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden, in den Plänen von Spurs-Teammanager Ange Postecoglou spielte er zuletzt keine Rolle mehr.

"Für mich wird mit diesem Wechsel ein Traum wahr, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Klubs wie den FC Bayern spielen", meinte der Winter-Neuzugang: "Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte dem Team mit meiner Vielseitigkeit in der Defensive helfen, freue mich sehr auf meine neuen Kollegen – und auf die Fans in der Allianz Arena, die in meinen Augen eines der schönsten Stadien der Welt ist."