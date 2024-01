Nächster BVB-Neuzugang "offiziell"?

IMAGO/Gary Oakley

Ian Maatsen steht unmittelbar vor einer Leihe zum BVB

Mit der Rückholaktion von Jadon Sancho bestätigte der BVB am Donnerstag den ersten Neuzugang der laufenden Wintertransferphase, die Bestätigung einer weiteren fest erwartete Verpflichtung blieb bislang allerdings aus - dennoch soll der Deal angeblich schon "offiziell" über die Bühne gegangen sein.

Transferinsider Fabrizio Romano zufolge ist die Leihe von Ian Maatsen vom FC Chelsea zum BVB "offiziell bestätigt". Demnach schließt sich der Außenverteidiger den Borussen bis zum Sommer an, sein Vertrag in London wurde zuvor bis 2027 verlängert und soll nun eine Ausstiegsklausel enthalten.

Völlig neu sind diese Infos nicht, zumal am Donnerstag sogar schon für kurze Zeit Maatsens Trikot mit der Nummer 22 im BVB-Fanshop zu kaufen gewesen sein soll, eine offizielle Mitteilung zur Leihe findet man von Seiten der beteiligten Klubs allerdings noch nicht.

"Es sind noch Details zu klären", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Rahmen eines Talkformats der "Ruhr Nachrichten" am Donnerstagabend: "Leider ist dieser Transfer noch nicht durch. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die zu klären ist. Das liegt nicht an uns, sondern am abgebenden Verein." Glaubt man Romano, hat sich das Blatt inzwischen gewendet.

Diese Summe zahlt der BVB angeblich

Die "Daily Mail" will derweil erfahren haben, was die Schwarz-Gelben für Maatsens Dienste auf den Tisch legen müssen. Demnach übernimmt Dortmund das Gehalt, das bei 330.000 Euro liegen soll. Zudem zahle der Bundesligist eine Leihgebühr in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Der Medizincheck soll bereits am Mittwoch stattgefunden haben.

Für den 21-jährigen Außenverteidiger aus den Niederlanden ist es bereits die vierte Leihstation seit seinem Engagement bei den Blues. Außerhalb Englands wurde er allerdings noch nie verliehen. Für Chelsea bestritt Maatsen bislang lediglich 16 Pflichtspiele.