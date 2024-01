"Großer Denkzettel": Insider spricht von Süle-"Wahnsinn"

IMAGO/Steinbrenner

Brisante Debatte um Niklas Süle beim BVB

Borussia Dortmund bestreitet auch den Bundesliga-Restart bei Darmstadt 98 (3:0) ohne Niklas Süle in der Startelf. Ein Insider findet klare Worte zum BVB-Sorgenkind.

Süles Nichtnominierung für die Anfangsformation in Darmstadt sei "ein ganz großer Denkzettel" für den 28 Jahre alten Nationalspieler gewesen, analysierte "Sky"-Reporter Patrick Berger, der den BVB seit Jahren intensiv begleitet. "Da müsste er normalerweise richtig dran zu knabbern haben."

Süle habe im Trainingslager in Marbella "alles andere als fit und austrainiert gewirkt. Der letzte Biss, die letzte Konsequenz haben gefehlt. Das finde ich Wahnsinn", legte der Journalist nach. Der frühere Münchner habe es "nicht hinbekommen, in der nötigen Form zu sein."

Demnach war es keine riesige Überraschung, dass Süle trotz des infektbedingten Ausfalls von Mats Hummels in Darmstadt nur zu einem Kurzeinsatz als Einwechselspieler kam. Den zweiten Startplatz in der Abwehrzentrale neben Nico Schlotterbeck erhielt dagegen der etatmäßige Mittelfeldspieler Emre Can.

"Man hört aus dem BVB-Umfeld raus, dass sie intern unzufrieden sind mit der professionellen Einstellung, die in manchen Momenten fehlt", sagte Berger mit Blick auf Süle, der immer wieder mit Diskussionen um seine Fitness und sein Gewicht konfrontiert wird.

Niklas Süle will "absoluter Stammspieler" beim BVB sein

Auch die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hatten nach dem Darmstadt-Spiel geschrieben, beim BVB sei man offensichtlich "enorm unzufrieden" mit Süle. Über erneut aufgeflammte interne Debatten um Süles angeblich mangelnde Professionalität hatte im Dezember bereits "Sport Bild" berichtet.

Süle selbst zeigte sich kurz vor Weihnachten in den Vereinsmedien "sehr unzufrieden" mit seinem Halbjahr. "Es ist nicht mein Anspruch, so wenig Einsatzzeiten hier zu bekommen", erklärte er.

Er wolle in der Rückrunde "an den Dingen arbeiten" und wieder "absoluter Stammspieler" beim BVB werden.