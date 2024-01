Bericht: VfB Stuttgart an DFB-Schreck dran

IMAGO/Matthias Koch

Ismail Yüksek (r.) soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Der Bundesliga-Restart ging mit der 1:3-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag mächtig daneben, trotzdem blickt der VfB Stuttgart auf die beste Hinrunde seit Jahren zurück. Um im Rennen um die internationalen Plätze möglichst lange dabei zu sein, soll der Kader noch in den kommenden Tagen nach Möglichkeit punktuell verstärkt werden.

Jetzt wird eine neue Personalie mit den Schwaben in Verbindung gebracht, die in der Bundesliga-Tabelle trotz der Gladbach-Pleite vor dem Rückrunden-Start auf Platz drei rangieren.

Mittelfeldspieler Ismail Yüksek soll vom VfB Stuttgart derzeit intensiv beobachtet werden. Das zumindest vermeldete das türkische Portal "Sports Digitale".

Der zentral-defensive Mittelfeldspieler steht derzeit für den türkischen Top-Klub Fenerbahce unter Vertrag, ist beim Istanbuler Verein wichtiger Stammspieler.

Seit zwei Jahren ist er außerdem Spieler der türkischen Nationalmannschaft, stand beim aus deutscher Sicht bitterbösen 2:3 im November letzten Jahres in der ersten Halbzeit auf dem Rasen.

VfB Stuttgart noch zurückhaltend auf dem Transfermarkt

Wie es in dem Medienbericht heißt, beobachtet der VfB Stuttgart derzeit genauestens die Verhandlungen zwischen Fenerbahce und dem französischen Erstligisten Olympique Lyon. Auch OL soll nämlich an dem 24-Jährigen interessiert sein und sich dabei in der Pole Position befinden.

Je nach Fortschritt der Gespräche zwischen Fener und Lyon wollen sich die Schwaben aber auch noch in den Transferpoker einschalten und gegebenenfalls eine offizielle Offerte unterbreiten, heißt es weiter.

Im Januar-Transferfenster hat sich der VfB Stuttgart bis zuletzt noch merklich zurückgehalten und keine Veränderungen vorgenommen. Einzig Thomas Kastanaras wurde auf Leihbasis an den Drittligisten SSV Ulm abgegeben. Neuzugänge gab es aus dem Ländle bis zuletzt noch keine zu vermelden.