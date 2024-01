Transferpoker um Ex-Bayern-Star Thiago nimmt Fahrt auf

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Thiago spielt seit 2020 für den FC Liverpool

Thiago hat in seinen über sieben Jahren beim FC Bayern zahlreiche große Erfolge gefeiert und reifte zu einem der besten Mittelfeldspieler Europas heran. Seit knapp dreieinhalb Jahren läuft er nun schon für den FC Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp auf, wo er derzeit aber unter großen Verletzungsproblemen leidet und ab dem Sommer 2024 vor einer offenen Zukunft steht.

Das Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft nämlich nach der aktuellen Saison aus, noch hat Thiago mit seinem Klub keine Entscheidung über seine weitere sportliche Zukunft getroffen.

Der Mittelfeld-Routinier, der beim FC Bayern insgesamt sieben Mal deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger wurde, war bis zum Frühjahr des Vorjahres in England beim FC Liverpool eine feste Größe. Unter Jürgen Klopp kam er in der Mittelfeld-Zentrale meistens in der Startelf zum Einsatz und brachte es so schon auf 67 Premier-League-Spiele.

Seit einem Dreivierteljahr plagt sich Thiago nun aber schon mit einer Hüftverletzung herum, die ihn praktisch komplett außer Gefecht setzte. In der Saison 2023/2024 hat er noch kein einziges Pflichtspiel zu Buche stehen, immer wieder setzte es neue Rückschläge.

Thiago-Zukunft noch völlig offen

Dass es für den einstigen spanischen Nationalspieler noch über den Sommer hinaus bei den Reds weitergehen könnte, erscheint derzeit als sehr unwahrscheinlich. Das Mittelfeld in Liverpool ist längst von anderen Spielern übernommen worden, beispielsweise von den Ex-Bundesliga-Stars Dominik Szoboszlai oder Wataru Endo.

Laut jüngster Medienberichte könnte es Thiago spätestens im Sommer nach Brasilien ziehen, wo gleich mehrere Top-Klubs an ihm dran sein sollen. So vermeldete der türkische Transferexperte Ekrem Konur, dass mit Corinthians, Botafogo, Palmeiras und Flamengo gleich vier Vereine aus der ersten Liga den langjährigen Bayern-Spieler auf dem Schirm haben.

Wo es letztlich hingehen könnte für Thiago, der neben der spanischen Staatsbürgerschaft auch die brasilianische besitzt und in Südamerika einige Kindheitsjahre verbrachte, ist demnach noch vollkommen offen.