VfB Stuttgart nimmt neuen Stürmer ins Visier

IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Denis Drăguş steht wohl beim VfB Stuttgart auf dem Zettel

Ob Serhou Guirassy und Deniz Undav in der kommenden Saison noch beim VfB Stuttgart spielen, ist unklar. Die Schwaben nehmen nun offenbar einen möglichen Ersatz ins Visier.

Wie das Portal "Fanatik.ro" erfahren haben will, steht der Rumäne Denis Drăguş beim VfB Stuttgart auf dem Zettel. Auch Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim und der englische Zweitligist FC Watford sollen Interesse am Mittelstürmer haben.

Drăguş ist noch bis zum Saisonende von Standard Lüttich an den türkischen Klub Gaziantep FK verliehen.

Dem Bericht zufolge sind die Türken von dem 24-Jährigen derart überzeugt, dass sie mit einem Kaufangebot an die Belgier herangetreten sind. Zwei Millionen Euro wollte Gaziantep zahlen, um Drăguş aus seinem bis 2025 datierten Arbeitsvertrag loszueisen.

Doch Lüttich habe die Offerte abgelehnt. Demnach rechnet der Klub mit deutlich lukrativeren Angeboten von anderen Interessenten, darunter eben der VfB Stuttgart.

Drăguş kommt in 16 Süper-Lig-Spielen bislang auf sieben Treffer. Hinzu kommt ein Assist. Für Standard Lüttich erzielte der siebenmalige Nationalspieler Rumäniens in 60 Duellen elf Tore.

VfB Stuttgart: Guirassy und Undav spätestens im Sommer weg?

Mit Guirassy und Undav droht dem VfB Stuttgart spätestens im Sommer der Verlust von gleich zwei Stürmern.

Der Guineer könnte die Schwaben sogar schon im Winter verlassen. Zwar soll die viel zitierte Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro bereits abgelaufen sein, laut "kicker" ist ein Abschied bis zum Ende der Transferphase am 1. Februar aber dennoch möglich.

Sollte Guirassy allerdings bleiben, stünde im Sommer wohl das gleiche Wechselspiel an.

Undav ist für die laufende Saison vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

Nach Informationen der "Bild" können die Schwaben den Angreifer für eine Sockel-Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro im Sommer verpflichten. Falls der VfB tatsächlich den Sprung in den Europapokal schafft, steigt die Summe sogar auf 20 Millionen Euro an. Eine stolze Summe für den immer noch finanziell angeschlagenen Klub.