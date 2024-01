Verwirrung um angeblichen VfB-Flirt

IMAGO/Vincent Kalut

Denis Dragus (hier im Trikot von Standard Lüttich) wurde beim VfB Stuttgart gehandelt

Im Zuge der anhaltenden Spekulationen um Top-Torjäger Serhou Guirassy brodelt die Gerüchteküche beim VfB Stuttgart dieser Tage umso heißer. Zuletzt wurde auch der rumänische Nationalspieler Denis Dragus im Ländle gehandelt. Zur der Personalie gab es nun neueste Informationen.

Es war ein Medienbericht aus Rumänien, der den Stein ins Rollen brachte. Nach Angaben des Portals "fanatik.ro" soll der 24-jährige Stürmer nämlich auf dem Zettel des Fußball-Bundesligisten stehen, eine mögliche Alternative zum 17-fachen Bundesliga-Torschützen Guirassy sein.

Jüngst ploppte allerdings eine Meldung hierzulande auf, die mit den Gerüchten um Denis Dragus, der aktuell in der türkischen SüperLig für Gaziantep auf Torejagd geht, aufräumen soll.

Laut "Bild"-Informationen ist an der Meldung, Dragus stehe beim VfB Stuttgart auf der Einkaufsliste, nämlich gar nichts dran. Der Leihspieler des belgischen Erstligisten Standard Lüttich habe sich zwar mit sieben Toren in 16 SüperLig-Einsätzen durchaus in die Notizbücher mehrerer Klubs gespielt. Der Tabellendritte der Bundesliga soll derzeit allerdings nicht dabei sein.

Dragus auch bei 1899 Hoffenheim gehandelt

Neben den Schwaben wurde in dem rumänischen Medienbericht auch dem direkten Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim ernsthaftes Interesse an Dragus nachgesagt. Dieses Gerücht konnte bis dato noch nicht weiter verifiziert werden.

Denis Dragus spielt derzeit in der türkischen Meisterschaft die beste Saison seiner Profi-Karriere, ist noch bis Sommer 2024 als Leihspieler für Gaziantep am Ball. Für Standard Lüttich war er in den Jahren zuvor nicht überaus erfolgreich, brachte es dort in insgesamt 55 Erstliga-Partien in Belgien nur auf mäßige elf Treffer. Er hat dort noch einen laufenden Vertrag bis 2025.