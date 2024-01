Eigengewächs Dehl verlässt Union Berlin

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Matthias Koch

Versucht sein Glück in Österreich: Laurenz Dehl

Eigengewächs Laurenz Dehl verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin.

Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, wechselt der 22-Jährige zu Austria Klagenfurt. Der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler wurde aufgelöst. Dehl war 2011 zu Union gekommen und durchlief alle Nachwuchsteams. Für die erste Mannschaft machte der Jungprofi, der in den vergangenen Jahren mehrfach ausgeliehen wurde, lediglich ein Pflichtspiel.

In Klagenfurt unterschrieb Dehl einen Vertrag bis 2026, wird jedoch für den Rest der laufenden Saison an den Regionalligisten Viktoria Berlin ausgeliehen, für den er bereits in der Vorsaison aufgelaufen war.