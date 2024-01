Neuer Ärger beim FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dicke Luft beim FC Schalke 04: Sportdirektor Wilmots (l.) muss als Vermittler auftreten

Beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 knistert es einem Medienbericht zufolge hinter den Kulissen gewaltig. Im Zentrum: Cheftrainer Karel Geraerts und S04-Instituion Norbert Elgert.

Ärger beim FC Schalke 04: Zwischen Profi-Coach Geraerts und U19-Trainer Elgert herrscht nach Angaben von "Sport Bild" eine "angespannte Atmosphäre". Durchaus brisant: Zwischen beiden soll noch immer kein einziges Gespräch stattgefunden haben. S04-Urgestein Elgert gehe davon aus, dass sich der neue Cheftrainer bei ihm vorstellen müsse und nicht umgekehrt.

Der Belgier Geraerts war im vergangenen Oktober als Nachfolger von Thomas Reis präsentiert worden.

Hinter vorgehaltener Hand, so heißt es in der neuen Ausgabe des Sportblattes, würden aus beiden Lagern längst Vorwürfe gegen das jeweils andere erhoben. Die schlechte Stimmung sei sogar bei einigen Spielerberatern angekommen, die nun bereits hinterfragen, ob ihre Schützlinge in der Jugendabteilung des FC Schalke 04 überhaupt gut aufgehoben wären.

Die Unstimmigkeiten sollen dem Bericht zufolge derart gravierend sein, dass sich nun der neue Sportdirektor Marc Wilmots als Vermittler einschalten müsse. Der 54-Jährige hatte daher zuletzt ein längeres Gespräch mit Elgert geführt.

Ärger um Ausbildung beim FC Schalke 04

Hintergrund des Zwists sind die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Trainer, wie junge Spieler an das Profi-Niveau herangeführt werden sollen. Geht es nach Elgert, seit 1996 auf Schalke für de Nachwuchsförderung zuständig und längst eine Institution im Klub, sollen alle U19-Spieler im besten Fall zwei Jahre in seiner Mannschaft heranwachsen, bis er eine Empfehlung für die Profi-Abteilung ausspricht.

Karel Geraerts hingegen will jedoch schon weitaus früher auf talentierte Junioren zurückgreifen. Auch Vorgänger Thomas Reis hatte etwa im vergangenen Sommer Toptalent Assan Ouédraogo zu den Profis berufen und laut "Sport Bild" daher hitzige Diskussionen mit Norbert Elgert führen müssen. Angeblich sei Ouédraogo, der ebenfalls auf den Durchbruch drängte, seither nicht mehr gut auf seinen U19-Trainer zu sprechen.

Geraerts beorderte für das Winter-Trainingslager zuletzt die beiden 18-jährigen Vitalie Becker und Max Grüger in seine Mannschaft - ebenfalls zum Leidwesen des Schalker Urgesteins.