Zu gierig? Transfer von 15-Jährigem zu RB Leipzig geplatzt

IMAGO/JASPER JACOBS

Jorthy Mokio (M.) wechselt nicht zu RB Leipzig

RB Leipzig hat sich offenbar mit der Verpflichtung eines belgischen Top-Talents beschäftigt, sich nach unverschämten Forderungen von der Spielerseite aber wieder aus dem Transfer-Poker verabschiedet.

Die Rede ist von Jorthy Mokio, einem erst 15 Jahre alten Innenverteidiger von KAA Gent. Dieser stand laut "Sky" bei den Sachsen auf der Liste, es gab offenbar auch Verhandlungen. Denn: Das Management des Nachwuchsspielers soll von RB Leipzig derart große finanzielle Zuwendungen gefordert haben, dass die Verantwortlichen Abstand von einer möglichen Verpflichtung nahmen.

Sportlich hätte Mokio bei RB sicherlich bestens ins Profil gepasst: Der Teenager debütierte im Jahr 2023 sowohl in Belgiens U15, U16 als auch in der U17-Nationalmannschaft. Zudem kam er für Gent sogar schon in der Youth League zum Einsatz, also der Champions League der A-Junioren.

Dass sich größere Klubs wie RB Leipzig um ihn bemühen, kommt also nicht von ungefähr. Zumindest der Bundesligist hat aber nun einen Rückzieher gemacht.

Erst ein Winter-Neuzugang für RB Leipzig

Einziger Neuzugang der Winterpause bei RB Leipzig bleibt damit vorerst Eljif Elmas, der für immerhin 24 Millionen Euro von der SSC Neapel zu den Sachsen wechselte.

Der 24-Jährige sei "vom Gesamtpaket her extrem spannend" und passe "charakterlich perfekt ins Team", schwärmte Sportdirektor Rouven Schröder. "Eljif ist technisch top ausgebildet, lauf- und dribbelstark und dazu torgefährlich. Und er bringt vor allem sowohl mit als auch gegen den Ball eine sehr gute Mentalität mit."

"Sport Bild" berichtete zuletzt, ein schneller und dribbelstarker Außenspieler könne auch noch seinen Weg nach Leipzig finden, dieses Profil sei gesucht. Es gibt aber offenbar noch keinen heißen Kandidaten.

Emil Forsberg (New York Red Bulls) sowie Timo Werner (Leihe zu Tottenham Hotspur) und Ilaix Moriba (Leihe zum FC Getafe) hatten den Klub zuletzt verlassen. Zudem wurde die Ausleihe von Fábio Carvalho (FC Liverpool) vorzeitig beendet.