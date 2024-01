Demontage auf dem Betze: Schalke-Stürmer schlägt Alarm

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der Blick beim FC Schalke 04 geht nach der Pleite beim 1. FC Kaiserslautern nach unten

Der FC Schalke 04 ist beim direkten Tabellennachbarn 1. FC Kaiserslautern gehörig unter die Räder gekommen. Nach dem 1:4 (0:1) auf dem Betzenberg stecken die Königsblauen nun mitten im Abstiegskampf, wie Sportdirektor Marc Wilmots hinterher hervorheben musste. Aussagen von S04-Stürmer Kenan Karamen lassen derweil tief blicken.

"Es ist sehr schwer, kurz nach dem Spiel die richtigen Worte zu finden", begann Schalke-Angreifer Karaman nach der Demontage in Kaiserslautern bei "Sky". Die Heimmannschaft sei "viel griffiger" in den Zweikämpfen gewesen, "wir kamen gefühlt immer zu spät".

Lautern war durch Ragner Ache (10.) in Führung gegangen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Winter-Neuzugang Darko Churlinov (51.) schöpfte S04 neue Hoffnung, wurde dann aber "eiskalt" bestraft, so Schalkes Top-Scorer. In nur elf Minuten fing sich Schalke drei Gegentore: Erneut Ragner Ache (59.), dann Filip Stojilkovic (67.) und Aaron Opoku (70.) machten die königsblaue Aufbruchstimmung zunichte.

Schalke-Star lässt tief blicken - Wilmots ruft "Abstiegskampf" aus

Karaman: "Nach dem 1:1 kriegen wir zu schnell wieder das Gegentor und fallen danach total auseinander. Das darf uns nicht passieren." Durch den Sieg ist der 1. FC Kaiserslautern in der Tabelle nun an den Knappen vorbeigezogen, Schalke rangiert nun als 15. gefährlich nah vor der Abstiegszone.

Tief blicken lässt die Antwort des 29-Jährigen auf die Frage, ob jeder Spieler beim FC Schalke 04 den Ernst der Lage erkannt hat. "Wie ich das heute empfunden habe nicht, nein. Aber da gehören wir alle dazu", so Karaman: "Wir müssen das schleunigst ändern."

Marc Wilmots, seit Winter neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04, sieht seinen Klub nun "voll im Abstiegskampf". Der Belgier forderte: "Wir haben noch viele Spiele, aber die nächsten müssen wir gewinnen." Am kommenden Samstag (13:00 Uhr) empfängt Schalke 04 mit Eintracht Braunschweig einen weiteren Abstiegskandidaten.