Neuer Tiefpunkt für aussortierten Tigges

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Steffen Tigges spielt beim 1. FC Köln kaum eine Rolle

1,5 Millionen Euro überwies der 1. FC Köln im Sommer 2022 für Steffen Tigges an Borussia Dortmund. Den Erwartungen konnte der Stürmer aber nicht gerecht werden, in dieser Bundesliga-Saison spielt er kaum eine Rolle. Zuletzt erlebte der 25-Jährige einen neuen Tiefpunkt.

Beim 1:1-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg schaffte es Tigges nicht einmal in den Spieltagskader. Trainer Timo Schultz hatte den früheren BVB-Angreifer gestrichen und zur U21 geschickt.

Doch auch beim Regionalligateam enttäuschte Tigges. Die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias absolvierte ein Testspiel gegen den Oberligisten FV Engers. Am Ende stand ein überzeugender 9:1-Sieg nach vier Mal 30 Minuten auf der Anzeigetafel.

Doch trotz des Kantersieges blieb Tigges auch bei der Reserve ohne Tor - und das obwohl er rund 75 Minuten auf dem Platz stand. Der ehemalige U20-Natioanlspieler zeigte zwar einen engagierten Auftritt, blieb aber insgesamt viel zu blass.

Schultz setzt beim 1. FC Köln nicht auf Tigges

Ein Szenario, das die Köln-Anhänger wohl bestens aus der Bundesliga kennen. In dieser Saison kam Tigges bislang in 13 Pflichtspielen zum Einsatz. In die Torschützenliste konnte er sich bislang noch nicht eintragen. Assists stehen ebenfalls nicht zu Buche.

Von Ex-Trainer Steffen Baumgart erhielt Tigges in der Bundesliga noch vier Mal das Startelfvertrauen. Seitdem Timo Schultz im Amt ist, schmorte der Stürmer drei Mal auf der Bank. Gegen Heidenheim wurde er für die letzten 20 Minuten eingewechselt, gegen Wolfsburg verzichtete der neue Coach komplett auf den gebürtigen Osnabrücker.

In der vergangenen Saison hatte Tigges noch regelmäßig auf dem Platz gestanden. In 30 Bundesligaspielen kam er auf sechs Tore und eine Vorlage.

Tigges Vertrag beim 1. FC Köln ist noch bis 2026 datiert. Aufgrund der Transfersperre könnte der 1,94-Meter-Mann aber nochmal wichtig werden für den Effzeh.