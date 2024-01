FC Augsburg verleiht Bankdrücker

IMAGO/Kolbert/SID/IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Frederik Winther wechselt nach Portugal

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Abwehrspieler Frederik Winther bis zum Saisonende an den portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia. Das teilte der Tabellen-13. am Montagabend mit.

Der Däne steht seit 2020 beim FCA unter Vertrag und kam in dieser Saison lediglich beim Erstrundenaus im DFB-Pokal bei der SpVgg Unterhaching zum Einsatz.

"Wir sind zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine erneute Leihe und damit verbunden die Erfahrung in einer guten europäischen Liga das Beste für seine weitere Entwicklung ist", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

In Rückrunde der Saison 2023 war der 23-Jährige an den dänischen Klub Bröndby IF verliehen.