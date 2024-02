Zweifel an Klopp-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/John Walton

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Mit seiner Ankündigung, den FC Liverpool im Sommer zu verlassen, versetzte Jürgen Klopp die Fußball-Welt in Aufruhr. Seither wurde der Deutsche bei zahlreichen Top-Vereinen als neuer Trainer gehandelt, darunter auch beim FC Bayern. Ein früherer Schützling des 56-Jährigen aus BVB-Zeiten glaubt jedoch nicht an ein Engagement in München.

Unter Jürgen Klopp gelang Kevin Großkreutz einst der Durchbruch bei Borussia Dortmund, der Allrounder stieg auch durch die Förderung seines Übungsleiters zum Nationalspieler und Weltmeister auf.

Kein Wunder also, dass Großkreutz vom zweimaligen Meistertrainer des BVB bis heute in höchsten Tönen schwärmt. Der 35-Jährige ist gespannt, wie die nächste berufliche Herausforderung von Klopp aussehen wird.

Erst einmal plant der Kultcoach, dem nach eigenen Angaben zunehmend die "Energie ausgeht", eine Schaffenspause. Im Anschluss könnte er, so zumindest die Spekulationen, wieder in Deutschland arbeiten.

Speziell der Job des Bundestrainers könnte für Klopp interessant werden, allerdings ranken sich auch um eine mögliche Anstellung beim FC Bayern Gerüchte.

Großkreutz glaubt weder an die eine, noch an die andere Option. "Als Bundestrainer ist es ruhiger, weil du nicht jedes Wochenende ein Spiel hast. Ich kann es mir bei ihm nicht vorstellen, weil er eigentlich Action braucht, er muss jeden Tag die Mannschaft sehen und Emotionen rauslassen", betonte der Vollblut-Borusse in seinem Podcast "Viertelstunde Fußball".

Klopp beim FC Bayern könne er sich darüber hinaus "nicht vorstellen", denn: "Das macht er wegen dem BVB nicht."

Statt FC Bayern: Geht Jürgen Klopp nach Spanien?

Nach der Bekanntmachung seines Abschieds aus Liverpool hatte Klopp klargestellt, künftig keinen anderen Verein aus der Premier League zu übernehmen.

"Wenn, dann baut er in Spanien irgendetwas auf", mutmaßte Großkreutz, der ein Loblied auf Klopp anstimmte: "Er macht alles richtig. Nicht nur die Erfolge sprechen für ihn, auch das Menschliche. Er hat Mainz aufgebaut, er hat Dortmund aufgebaut, Liverpool auch."