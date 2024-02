Rückendeckung für Tuchel im Hamann-Zoff

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel vom FC Bayern musste zuletzt viel Kritik einstecken

Der Zoff zwischen Ex-Profi Dietmar Hamann und Thomas Tuchel schlägt weiter hohe Wellen. Nun gab es Rückendeckung für den Trainer des FC Bayern München.

In den vergangenen Tagen hatte sich Hamann ein verbales Scharmützel mit dem FC Bayern geliefert. Erst attackierte er Tuchel scharf, dann konterte die Vereinsführung mit einem wütenden Statement. Im Anschluss entschuldigte sich Hamann.

Doch die Entschuldigung nahm Tuchel nicht an. "Ich nehme ihm das nicht ab. Die Dinge, die passiert sind, waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und wurden bewusst gesagt. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind", sagte er im "ZDF".

Gerade an dem Coach gab es danach heftige Kritik. Mario Basler nahm den 50-Jährigen nun aber in Schutz. "Ich mag ihn. Mir geht das alles zu schnell in Deutschland. Das man ihm so ein bisschen indirekt Dünnhäutigkeit vorgeworfen hat. Ich finde, dass Thomas Tuchel genau richtig reagiert hat", stellte er in seinem Podcast "Basler ballert" klar.

Man dürfe sich schließlich nicht alles gefallen lassen. "Man muss ja als Trainer wirklich auch mal etwas sagen oder man darf sich auch mal zur Wehr setzen, wenn man so angegriffen wird", betonte Basler.

Wenn Dinge verbreitet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, habe jeder das Recht, sich zu wehren - gerade Tuchel, "der von Anfang an schon immer Lack gekriegt hat".

Basler unterstützt Tuchel-Haltung

Basler ergänzte: "Also noch mal, ich finde es mittlerweile lächerlich, wie man mit der Situation da umgeht und ich finde es gut, dass Thomas sich gewehrt hat. Ich kann das nur unterstützen."

Der 55-Jährige hätte selbst wohl ganz anders reagiert als Tuchel. "Ich hätte wahrscheinlich noch ganz andere Dinge gesagt, wenn ich die ganze Zeit permanent angegriffen werden würde. Ich bin auf Thomas Tuchels Seite", so der frühere Bayern-Profi.