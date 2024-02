Kölner Kult-Coach bewertet die ersten Wochen unter Schultz

IMAGO/Jan Huebner

Timo Schultz ist neuer Cheftrainer beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat sich nach dem Trainerwechsel von Steffen Baumgart zu Timo Schultz in den letzten Wochen zumindest stabilisiert und wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Vier Punkte holte der neue Chefcoach mit dem Effzeh in den ersten vier Spielen, hat dabei einige deutliche Veränderungen vorgenommen.

Wie die "Sport Bild" aufzeigte, lässt sich eine veränderte Spielweise der Kölner in den ersten Wochen des neuen Jahres vor allem in zwei Statistiken ablesen.

Erstens: Die Domstädter stehen defensiv deutlich stabiler. In den vier Bundesliga-Spielen unter Timo Schultz gegen den 1. FC Heidenheim (1:1), Borussia Dortmund (0:4), VfL Wolfsburg (1:1) und Eintracht Frankfurt (2:0) ließ der 1. FC Köln durchschnittlich nur noch elf gegnerische Torschüsse zu.

In den Monaten zuvor unter Schultz-Vorgänger Steffen Baumgart waren es noch 16 gegnerische Torschüsse im Schnitt gewesen.

Zweitens: Die Kölner treten aggressiver in den Zweikämpfen auf, nehmen die direkten Duelle mit ihren Gegenspielern besser an. 16 Zweikämpfe werden seit dem Januar durchschnittlich mehr geführt als noch vor der Jahreswende.

Platz 15 ist für den 1. FC Köln in Reichweite

Defensive Stabilität und Kampfgeist - zwei elementare Aspekte im Bundesliga-Abstiegskampf. Auch der Kölner Kult-Trainer Friedhelm Funkel, der den Klub im Jahr 2021 in der Relegation zum Klassenerhalt geführt hatte, ist von der angepassten Spielidee des Effzeh durchaus angetan.

"Die Kölner spielen unter Timo Schultz variabler, machen die Räume enger, gehen vorne nicht so früh drauf. Ich finde, dass das eine gute Herangehensweise ist", so der 70-Jährige gegenüber der "Sport Bild".

In den kommenden Februar-Wochen geht es mit den Partien gegen 1899 Hoffenheim (A), Werder Bremen (H) und VfB Stuttgart (A) weiter, ehe die Derby-Woche gegen Leverkusen am 3. März und Gladbach am 9. März ansteht. Bis dahin will sich Cheftrainer Timo Schultz mit seinen Mannen auf Tabellenplatz 15 verbessert haben, der momentan noch zwei Punkte entfernt liegt.