Ex-Trainer: "Kritik an Tuchel ist nicht berechtigt"

Thomas Tuchel spielt am Samstag mit dem FC Bayern um die Tabellenführung in der Bundesliga

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) richtet sich der Blick immer mehr auf die beiden Cheftrainer. Während Bayer-Erfolgscoach Xabi Alonso zuletzt landesweit mit Lobliedern besungen wurde, erntete FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel trotz einer starken Punkteausbeute viel Kritik. Zu Unrecht, wie ein ehemaliger Trainerkollege nun befindet.

Klaus Toppmöller schrieb in der Saison 2001/2002 bei Bayer Leverkusen traurige Geschichte. Sowohl in der Bundesliga, als auch in der Champions League und im DFB-Pokal wurde er als Cheftrainer der Werkself Zweiter und verpasste in allen Wettbewerben denkbar knapp einen Titelgewinn.

22 Jahre später greift Bayer Leverkusen jetzt wieder nach drei Pokalen, ist in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und in der Europa League noch voll im Rennen.

Entsprechend euphorisch blickt der heute 72-Jährige auf das bevorstehende Topspiel in der Bundesliga zwischen Bayer und dem FC Bayern am Samstagabend in der Leverkusener BayArena.

Toppmöller sicher: FC Bayern "darf man nie abschreiben"

"Zwei tolle Mannschaften mit super Trainern treffen aufeinander – darauf kann die Bundesliga stolz sein. Es tut der Liga und dem deutschen Fußball gut, dass sich zwei Teams auf so hohem Niveau einen engen Kampf um die Meisterschale liefern. Ich bin mir sicher, dass es ein hochklassiges Spiel wird, weil beide auf Sieg spielen werden und es für beide eine große Chance ist: Bayer kann auf fünf Punkte davonziehen, Bayern die Tabellenspitze erobern", sagt der langjährige Fußballlehrer in seiner "kicker"-Kolumne ein Fußballfest am Samstag voraus.

Obwohl rund um den FC Bayern zuletzt immer wieder Kritik an der Arbeitsweise von Cheftrainer Thomas Tuchel und dem Spielstil der Münchner geäußert wurde, hob Toppmöller auch die bisherige Saison des Rekordmeister hervor.

"Die Kritik an Thomas Tuchel ist aus meiner Sicht nicht berechtigt. Trotz eines knappen Kaders und einiger Verletzungen ist die Mannschaft oben dabei. Und Tuchel hat auf seinen Stationen bei PSG und Chelsea nachgewiesen, dass er mit großen Klubs Titel gewinnen kann", so der Trainer-Rentner, der zuletzt vor über 15 Jahren als Nationaltrainer Georgiens gearbeitet hatte.

Der FC Bayern liegt aktuell knapp hinter der Werkself, hat in 20 Saisonspielen aber ebenfalls sehr starke 50 Punkte gesammelt - sieben mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Für Toppmöller steht daher auch fest, dass der amtierende Meister bis zum Ende im Titelrennen dabei bleiben wird: "Die Bayern darf man nie abschreiben. Auch wenn zuletzt nicht alle Leistungen überzeugend waren, haben sie nur zwei Punkte Rückstand."