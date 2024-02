IMAGO/motivio

Marco Rose trifft mit RB Leipzig auf Real Madrid

RB Leipzig spielte bislang eine gute Champions-League-Saison 2023/2024, setzte sich in der Gruppenphase als Zweiter hinter Titelverteidiger Manchester City souverän durch. Jetzt kommt am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) mit Real Madrid ein echter Hochkaräter zum Start in die K.o.-Phase zu den Roten Bullen. Wo wird RB Leipzig gegen Real Madrid live im TV und Stream übertragen?

Die Generalprobe für das Heimspiel gegen die Königlichen ging einigermaßen daneben. Mit einem 2:2 reiste RB Leipzig am Samstagabend zurück vom FC Augsburg. Gegen die Fuggerstädter hatte es nur zu einer Punkteteilung gereicht, wodurch der Rückstand auf Tabellenplatz vier auf drei Zähler angewachsen ist.

In der Königsklasse will und muss sich die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose nun deutlich steigern, soll es gegen den Favoriten Real Madrid etwas werden mit einem Überraschungscoup.

Real ist mit Abstand der erfolgreichste Team in der Champions League im letzten Jahrzehnt und hat seit 2014 fünfmal den Henkelpott gewonnen. Auch in diesem Jahr schickt sich das weiße Ballett von Startrainer Carlo Ancelotti wieder an, die Königsklasse ein weiteres Mal zu gewinnen.

Kann RB Leipzig zu Hause gegen die Königlichen für eine Überraschung sorgen? Wie steht es um die deutschen Real-Stars Toni Kroos und Antonio Rüdiger? Und wo wird das Hinspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft RB Leipzig vs. Real Madrid live im TV und Stream