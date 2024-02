Thomas Müller äußert sich zur Kane-Flaute

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller (l.) und Harry Kane kommen gut miteinander aus

Seit ein paar Wochen durchlebt Harry Kane seine erste kleine Formdelle in der Fußball-Bundesliga, hat in den letzten fünf Spielen "nur" zwei Tore erzielt. An seiner grundsätzlichen Bedeutung für den FC Bayern ändere das aber nichts, wie Teamkollege Thomas Müller betont.

Wie Müller in einem Gastbeitrag auf "uefa.com" meinte, sei das bisherige Wirken des Superstars beim deutschen Rekordmeister schlichtweg "'amazing', wie die Engländer sagen würden".

Das bislang überwiegend beeindruckende Auftreten von Englands Nationalmannschafts-Kapitän im Trikot des FC Bayern führt Müller nicht nur auf seine blanken Statistiken zurück, die trotz der jüngsten Torflaute gegen Bayer Leverkusen, Union Berlin und Werder Bremen weiterhin herausragend sind. "Sondern auch, wie er sich als Mensch und als Spieler verhält, wie er alles macht. Er ist nicht egoistisch und denkt 'Tor, Tor, Tor'. Er spielt einfach seinen Fußball", sagte der Ur-Münchner.

Kane stand bisher insgesamt in 27 Pflichtspielen in der Bundesliga und Champions League für den FC Bayern auf dem Rasen und erzielte dabei sagenhafte 28 Treffer.

FC Bayern zahlt 100 Millionen Euro für Harry Kane

Dass er nicht nur anhand seiner Treffsicherheit rund um den FC Bayern bestens ankommt, erfreut auch die Vereinsbosse um Präsident Herbert Hainer, der Kane zuletzt in höchsten Tönen für sein bescheidenes Auftreten und seine Zurückhaltung lobte.

Müller stieß nun in das gleiche Horn: "Es ist ein Mannschaftsspiel. Er gibt alles, um sicherzustellen, dass die Mannschaft am Ende gewinnt und ist auch abseits des Platzes ein sehr witziger Typ. Das ist großartig."

Harry Kane war im Sommer 2023 für umgerechnet rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt, hat beim deutschen Branchenprimus einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.