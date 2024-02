Kurios: Immobile nahm Neuer-Geschenk vor Elfmeter an

IMAGO/Fabrizio Corradetti/IPA Sport /

Lazio-Star Ciro Immobile (l.) hatte nach dem Sieg gegen den FC Bayern gut lachen

Ciro Immobile war nach seinem Siegtreffer gegen den FC Bayern der gefeierte Mann bei Lazio Rom. Nach dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale ließ der Ex-BVB-Profi allerdings durchblicken, dass es ihm Bayern-Torwart Manuel Neuer beim spielentscheidenden Elfmeter auch äußerst leicht machte.

Mit seinem Elfmetertor in der 69. Minute verwandelte Lazio-Stürmer Ciro Immobile das Stadio Olimpico in Rom in ein Tollhaus.

Der frühere BVB-Profi verlud Bayern-Torwart Manuel Neuer und traf sicher zum 1:0-Sieg der Laziali, die im Champions-League-Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister eigentlich als Außenseiter gelten.

Immobiles Freude nach seinem Treffer war umso größer, weil er wusste, dass er zuvor gegen eine Goldene Elfmeterregel verstoßen hatte: Trete niemals zum Elfmeter an, wenn du dich nicht sicher fühlst.

"Heute war ich mir nicht so sicher, ob ich den Elfmeter schießen sollte", gab der 33-Jährige nach Schlusspfiff im Gespräch mit dem italienischen Pay-TV-Sender "Sky Italia" zu.

Bayern-Torwart Neuer machte es Immobile zu einfach

Noch während seines Anlaufs habe er die Schussrichtung gewechselt, räumte der Angreifer ein. Doch was für viele Elfmeterschützen fatale Folgen hat, war für den Angreifer nach einer vorschnellen Bewegung von Bayern-Keeper Manuel Neuer ein Kinderspiel: "Ich wollte in den Winkel schießen. Dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass Neuer schon abgetaucht war und es nichts mehr zu riskieren gab."

Während Neuer in die rechte Torwartecke sprang, schob Immobile den Ball flach und locker in die entgegengesetzte Richtung ein.

Für den Europameister von 2021, der am vergangenen Wochenende als erst achter Spieler die 200-Tore-Marke in der Serie A knackte, war es das vierte Tor im siebten Spiel in der laufenden Champions-League-Saison.

Lustig machen wollte sich Immobile allerdings über niemanden. Vielmehr freute sich Lazios Kapitän über die Geduld und die Einstellung, die sein Team zum Überraschungssieg gegen den FC Bayern verhalf.

"In der ersten Halbzeit hatten wir den richtigen Respekt vor dem Gegner. In der zweiten Halbzeit sind wir gut ins Spiel gekommen und haben das Spiel komplett gedreht", erklärte der frühere BVB-Stürmer, der schon an das Rückmatch in München am 5. März dachte: "Jetzt müssen wir ein weiteres großartiges Spiel bestreiten."