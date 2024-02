Reus spricht über BVB-Zukunft und träumt von EM-Teilnahme

IMAGO/Noah Wedel

Verlängert Marco Reus seinen Vertrag beim BVB?

Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Nun äußerte sich der ehemalige BVB-Kapitän zu einer möglichen Verlängerung und sprach über seine Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM 2024.

"Der BVB ist für mich ein Zuhause, was mir ein sehr gutes Gefühl gibt", sagte Reus bei einem Werbeshooting am "Bild"-Mikro. Der 34-Jährige ergänzte: "Das Umfeld passt. Du hast die besten Fans der Welt, du hast das schönste Stadion in Europa. Von daher gibt es schlechtere Argumente als bei diesem Klub zu bleiben."

Reus' Vertrag beim Revierklub ist nur noch bis zum Ende der Saison datiert. Stress macht sich der Offensivspieler deswegen nicht. "Ich bin da relativ relaxed. Ich muss gucken, was der Verein will und was ich will. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann, dann kommt der Schritt schon von mir selbst", sagte der gebürtige Dortmunder und betonte: "Aber ich habe ein gutes Gefühl und bin froh, dass ich so fit bin."

Bei einer Verlängerung müsste Reus wohl erhebliche Abstriche beim Gehalt machen. Zudem betonte Coach Edin Terzic vor Kurzem, dass auch von Seiten des BVB kein Grund zur Eile besteht.

"Das ist für uns im Trainerbüro und in der Kabine momentan überhaupt kein Thema. Aktuell gibt es keine Entscheidung. Wir werden uns dabei Zeit lassen und es aus allen Perspektiven betrachten", hatte der 41-Jährige auf einer Pressekonferenz gesagt.

Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach spekuliert. Die Bosse der Fohlen dementierten entsprechende Gedankenspiele aber bereits.

BVB-Star Reus träumt von der EM 2024

In dem Interview äußerte sich Reus auch zu einer möglichen Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer. "Das wäre natürlich mein letztes Turnier - und dann auch noch im Heimatland. Das wäre was ganz Besonderes", so der 48-fache Nationalspieler.

Von daher will Reus alles versuchen, sich Bundestrainer Julian Nagelsmann anzubieten. "Ich will ihm die Auswahl im Sommer so schwer wie möglich zu machen", kündigte der Routinier an.