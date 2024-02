Medien: Zweifel an Frankfurt-Star wachsen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Steht Tuta (r.) vor einem Abschied von Eintracht Frankfurt?

Bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wachsen einem Medienbericht zufolge die Zweifel an einem Stammspieler. Kommt es im Sommer zu einer vorzeitigen Trennung?

Eintracht Frankfurt überdenkt nach Angaben von "Bild" die Zukunft von Abwehrspieler Tuta. Eigentlich besitzt der Brasilianer bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2026, intern werde mittlerweile jedoch über dessen grundsätzliche Qualität diskutiert, heißt es.

Es wachse die Erkenntnis unter den Frankfurter Entscheidern, dass ein Abschied im Sommer eine gute Option darstellen könnte. Großes Entwicklungspotenzial sei beim 24-Jährigen schlicht nicht mehr erkennbar. Bei einer Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro würden die Adler grünes Licht für einen Transfer geben.

Dass er den Klub dann nach über vier Jahren verlässt, sei "Bild" zufolge offenbar auch für den Innenverteidiger eine Option. Tuta stehe einem Wechsel nicht abgeneigt gegenüber.

Tuta mausert sich bei Eintracht Frankfurt zum Stammspieler

Tuta war im Winter 2019 vom brasilianischen Erstligisten Sao Paolo zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Berichten zufolge zahlte der Bundesligist damals 1,8 Millionen Euro Ablöse. Im darauf folgenden Sommer gab die SGE das Abwehrtalent vorerst für eine Saison an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk ab, erst anschließend setzte sich der Rechtsfuß in Frankfurt durch.

In der Saison 2021/22 war er zu den Stammspielern im Kader aufgestiegen, am Ende gewann er mit dem Klub sensationell die Europa League und qualifizierte sich dadurch für die Champions League. Auch in der Folgezeit zählte Tuta stets zum festen Personal bei der Eintracht, inzwischen hat er 131 Pflichtspiele für die Hessen bestritten.

Allerdings: Immer wieder streute der Brasilianer zuletzt schwere Fehler ein, wie zuletzt gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 (2:2). Bei der 0:2-Niederlage in Köln handelte er sich eine Gelb-Rote Karte ein und verpasste die Partie gegen den VfL Bochum (1:1).