Bobic: "So etwas habe ich beim FC Bayern noch nie erlebt"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fredi Bobic sieht schwerwiegende Führungsprobleme beim FC Bayern

Die Pleiten im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen und in der Champions League haben die Unruhen beim FC Bayern noch einmal vergrößert. Zu der Situation des deutschen Rekordmeisters hat sich auch der ehemalige Hertha-Funktionär Fredi Bobic geäußert. Der Ex-Profi kommt zu einem fatalen Urteil.

Zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer haben die Krise des FC Bayern weiter verschärft. Nicht nur Cheftrainer Thomas Tuchel, auch die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters steht im Zentrum der öffentlichen Kritik. Ex-Profi Fredi Bobic erkennt bei den Auftritten der Münchner deutliche Warnsignale, wie er im "Sport1"-Doppelpass erklärte.

"Die Spieler haben mit sich selbst Probleme. Was mir extrem auffällt: Ich sehe keine Freude, kein Lächeln zwischendrin, auch dieses Selbstvertrauen ist weg. Die bräuchten gerade ein Timeout, müssten sich neu resetten, um die einfachen Dinge richtig zu machen", meinte der aktuell vereinslose Fußball-Funktionär.

FC Bayern: Fredi Bobic kritisiert Harry Kane

Die Spieler des FC Bayern würden sich insbesondere bei tiefstehenden Gegnern "verkünsteln", so Bobic. "Da muss man sich die Frage stellen: Was ist mit dieser Truppe in der kurzen Zeit passiert?", ergänzte der langjährige Sportchef von Eintracht Frankfurt am Sonntagmittag.

Das mache sich auch bei Rekordneuzugang Harry Kane bemerkbar. "Er wartet auf die Bälle, kriegt sie nicht, läuft vielleicht auch zu viel zurück deshalb. So etwas habe ich in der Form noch nie erlebt beim FC Bayern", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler, der monierte, dass bei den Münchnern kein Spieler auf dem Platz Verantwortung übernehmen soll.

Der Kritik pflichtete auch der ehemalige Bayern-Profi Stefan Effenberg bei. "Mit dem Finger nur auf den Trainer oder die Mannschaft zu zeigen, ist falsch. Alle sitzen in einem Boot", machte der "Sport1"-Experte deutlich.